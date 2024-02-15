【廣編】天心出道多年狀態始終如一！親曝「關鍵原因」：連老公都跟著做

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消費中心／台北報導

天心出道逾30年，總是以不同類型角色活躍螢光幕前，在《最佳利益》扮演冷靜聰慧的律師或《俗女養成記2》俏皮可愛的形象皆擄獲觀眾的心，也令人讚嘆如此忙碌行程中的她，仍能在鏡頭前保持最好狀態。天心透露，邁入40後對保養更加上心，尤其經常台、韓兩邊跑，氣候變化大讓她除了日常保養品塗抹外，也重視內在體質調理維持狀態。她更分享近期靠「喝的」加強美貌管理，連老公也會跟著一起喝，笑稱：「兩個人都很愛美。」

因工作緣故天心和韓籍老公經常分隔台韓兩地，但只要一方有空閒時間，就會立刻飛到對方身邊陪伴。她提到兩人從未計較過誰付出比較多，更趁機告白道：「和他在一起的時光總像在熱戀期，所以別人都說我越活越年輕。」除了感情的滋潤，天心也特別回應近期最常被問到如何做好保養的秘訣。她分享之前韓國乾冷氣候讓她容易乾燥緊繃、氣色暗沉不佳，有時靠化妝也難以在鏡頭前遮掩疲憊的倦容，為此開始重視內在調理滋養。

她回憶前陣子開始喝日本流行多年的「麗芙緹」作為內在保養，起初是看中成分富含維持氣色飽滿透亮的「速決型膠原蛋白」與支撐年輕彈嫩水潤的「高效蛋白聚醣」，加上1瓶熱量僅16.8大卡，每天飲用也不會有多餘負擔，對同時需要管理體態的她是最佳選擇。令天心最意外的是剛嘗試10天左右，就被身邊親友稱讚氣色更好更有光澤，才明白沒有絕對的「天生麗質」，要內外兼顧保養才能真正養成外在美。

天心最後開心宣布，今年不僅陸續會有新作品登場外，自己也成為麗芙緹新的年度代言人，期待能讓更多女性了解內在保養的重要性、一同喝出麗質天生，迎接自信美好的自己。想親自感受麗芙緹的魅力，立即至三得利官網或上網搜尋「麗芙緹」，體驗98%高滿意度喝的內在保養。

