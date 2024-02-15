愛情鎖可刺在該邊？　窮比鬼可怕！招財符怎麼用才有效

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社會 社會焦點 保障人權

竟有愛情鎖刺在該邊的黑魔法　窮比鬼可怕！招財符怎麼用才有效？

記者李芸樺／台北報導

新春新氣象，財神爺來光顧你了沒？俗話說窮比鬼可怕，你是不是也許願中樂透翻身、投資一把罩提早財富自由？那真的迎財神、求招財符的儀式不可少，但你知道招財符效期多長？要怎樣使用才最有效？且聽對符咒有研究的找鬼主播「錯別字」賴正鎧說分明！

▲▼ 找鬼主播「錯別字」賴正鎧。（圖／《豈有此呂》）

▲找鬼主播「錯別字」賴正鎧分享採訪經驗。（圖／《豈有此呂》）

靈異經驗豐富的賴正鎧，這次還要分享有關符咒的黑魔法！對喜歡的人下「豬哥符」，就能讓對方投懷送抱滾上床？賴正鎧被示意把符咒放在女主播椅子下，有什麼成效呢？

▲▼ 找鬼主播「錯別字」賴正鎧。（圖／《豈有此呂》）

▲賴正鎧解釋符咒的寫法與用途。（圖／《豈有此呂》）

而昨天是西洋情人節，你知道「桃花符」原來要用種的？什麼！而且還不能把花種死才有效！！神奇的是，把桃花符種在自家頂樓的麻豆，真的和常上樓的住戶在一起了！！

而愛情鎖不只歐洲有，泰國竟還有把愛情鎖刺在該邊的黑魔法，只要對方被你的雙腿一夾，就離不開你，而求黑魔法的善男信女大排長龍！

▲▼ 找鬼主播「錯別字」賴正鎧。（圖／《豈有此呂》）

更多《紅衣小女孩》中出現的超強五雷符（令）是什麼？引鬼入宅符趕惡鄰居的故事有多驚人，請鎖定2月15日下午1:10的《豈有此呂》一起施法！

▲▼ 找鬼主播「錯別字」賴正鎧。（圖／《豈有此呂》）

▲賴正鎧秀出符咒中威力極強的五雷符（令）。（圖／《豈有此呂》）

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