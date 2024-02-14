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開工心情好憂鬱　醫點名「收假後5症狀」就是罹患休假症候群

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲重症醫表示，若收假後出現5種症狀，就是罹患休假症候群。 （圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

春節假期已經步入尾聲，各行各業都在準備恢復正常營業，但許多人一回到工作崗位，卻出現呵欠連連，甚至心煩、憂鬱等情況。重症科醫師黃軒指出，在結束長假返回職場後，若有出現5種負面情況，表示正在經歷「休假症候群」，若症狀太嚴重或持續時間過長，建議尋求諮商心理師或精神科醫師協助。

重症科醫師黃軒14日在臉書粉絲團表示，如果收假後有出現「疲倦、嗜睡」、「注意力不集中」、「情緒低落」、「焦慮、不安」、「腸胃不適」等5種症狀，就是正在經歷休假症候群，由於身體已經習慣了過年期間輕鬆的生活方式，導致難以適應工作或學校規律生活。

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黃軒指出，一般人出現休假症候群的主要原因包含「假期期間，生活作息不規律，導致生理時鐘紊亂」、「假期結束後，需要重新適應工作或學業的壓力」、「假期期間過度放鬆，導致身心狀態難以回到工作或攻讀學業的狀態」。

黃軒也分享了預防和緩解休假症候群，像是假期結束前，先逐步調整作息，假期結束後，不要立即投入工作或學業，可以先安排一些輕鬆活動，例如整理家裡、和朋友聚會、戶外踏青等，或是可以適度運動，幫助放鬆身心。

黃軒最後說，一般人在過年期間，生活節奏和習慣往往會發生重大變化，所以過年後的休假症候群是一種常見現象，上述方式可以更好地應對並適應生活的變化，讓自己在新的一年中更加健康與快樂，也建議若休假症候群的症狀太嚴重或持續時間過長，可以尋求諮商心理師或精神科醫師協助。

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