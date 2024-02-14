最新機上盒廢止名單　91款別買

▲NCC大樓。（圖／資料照）

文／中央社

NCC今天表示，2016年起針對無線機上盒的無線射頻功能加強抽驗，統計至2023年底，共91款被NCC廢止審驗證明，呼籲民眾勿買勿賣；且去年起加強市場抽驗，主動抽查17款無線機上盒，已廢止其中7款審驗證明。

市售無線機上盒因具備無線射頻功能（Wi-Fi或藍牙），屬電信管制射頻器材，依電信管理法規定，應符合技術規範，經審驗合格才能販賣。

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國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，已經廢止審驗證明的無線機上盒相關資訊，都公告在NCC「型式認證查詢網頁」下方的審驗證明撤銷或廢止清冊中。

NCC指出，考量無線機上盒的廢止審驗證明比例明顯高於其他類型器材，恐影響電波秩序及損害消費者權益，有加強管理的必要，因此去年NCC主動抽查17款無線機上盒，並已廢止其中7款審驗證明。

NCC補充，無線機上盒的型式認證僅限於硬體射頻功能，並不包括其所載軟體及其後端或雲端提供的影音內容。

為避免部分人士惡意混淆視聽，將硬體審驗作為內容已認證的宣傳行銷手段，並協助保護智慧財產權，已對這類電信管制射頻器材採取6大措施。

第1，要求申請審驗者出具所提供軟體不違反著作權法之切結書；第2，加強市場抽驗，把關器材上市後的射頻硬體性能；第3，配合司法判決廢止審驗證明；第4，要求申請審驗者不得以器材經審驗合格，混淆宣稱內容合法；第5，請電商平台業者協助阻止未經審驗合格的電信管制射頻器材上架；第6，持續跟相關機關共同致力保障合法者權益。

NCC呼籲，民眾購買無線機上盒前，除了應注意是否有經NCC審驗合格，避免買到未經審驗的無線機上盒外，更重要的是購買後也應尊重智慧財產權，不任意接取未經授權影音節目及頻道或安裝相關韌體程式，共創優良產業環境。