公布婚訊才面臨「婚前失戀」！她驚覺與未婚夫「心理遠距離」

▲決定結婚時，才發現自己面臨了「婚前失戀」而決定放手⋯⋯。（示意圖／CFP）

文／Queenie Kao 高子翎

摘自／悅知文化出版《你是獨一無二，美好且可愛的存在》

一段關係走向終結，不是因為沒有愛，而是彼此對愛的方式與被愛的需求不一樣。

「婚禮是什麼時候！」

「妳會辦在海外對不對？好期待，記得提早先說喔。」

「妳是想要小孩的對嗎，那現在可以先開始了！」

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當時，在社群上發布了要結婚的消息，便陸續收到許多朋友們關心的訊息。面對這些話，我努力控制好笑容的弧度，不露出尷尬，因為我其實真的不知道，這些到底是不是我想要的。

這個不確定的念頭，不能隨便說出口，只能藏在心中。一來，是因為說出來大家肯定會充滿疑問；二來，我一向不習慣分享太多迷惘與焦慮，認為這是自己的事，應該由自己面對。

隨著婚期越來越近，為了解謎，我決定開始找線索。首先，訪問身邊的姊妹開始，問問她們在婚姻中有沒有經歷過類似的迷惘與糾結，後來又是如何安放焦慮、幸福奔向婚姻，也許能從中找出自己糾結的點。

我在心中擬定了大致的訪綱，內容包括了：「為什麼妳會決定要嫁給他」、「妳怎麼確定這是想走一輩子的人？」、「妳當時有猶豫不定嗎？還是感到無比確定？」、「妳現在幸福嗎？」

經過一番追問，我得到了各式各樣的答案。因為有安全感、因為他很負責任、很照顧家人、是適合結婚的對象、現在不結婚就太晚了等。無論是哪一種原因，大家都會不約而同補上一句：「反正結婚需要一個衝動，不用想太多。」

幸好，當時身旁也有像勇者般逃過婚的叛逆姐妹，氣定神閒的說：「妳要想清楚，有猶豫的話就不要勉強，結婚這件事情不能將就。我當時和前任連房子都買好了，還是覺得不行，他不是我想一起過下半輩子的人，如果不是這樣，現在就遇不到我老公。」帶著持續的焦慮與不確定的飄渺感，努力將自己內心抽絲剝繭，並收集身邊姐妹的各路建議，終於找到不對勁的根源。

那是一個天氣晴朗的明媚下午，我和他前往婚攝紀錄影像工作室，進行婚禮新人出場影片的拍攝企劃討論。

導演說：「接下來，要做一個小訪談，方便我們寫腳本與分鏡，以及讓團隊可以有更多的靈感發想。Queenie妳喜歡妳先生的原因，可以跟我們分享嗎？」

「好，沒問題。嗯，主要是我覺得他是一個很善良的人，而且他真的很疼我。」我邊說邊拿出手機，點開備忘錄。

備忘錄裡的置頂，建立了一個標題，名稱是「很疼記錄」。當初會創建的原因，是想要讓自己莫忘初衷，記得對方一路付出的大大小小事情，記得那些珍惜，不能當成理所當然。團隊聽了都覺得很感動，認同的點點頭。

「那你喜歡Queenie什麼？」導演期待的看向他。

「沒什麼原因，因為她是我的菜。」

「還有其他原因嗎？試著多說一點？」

「可能就是人漂亮，聲音好聽，家教很好。」

現場瀰漫了一股尷尬的氣氛，婚攝導演也匆匆結束了這部分話題。

生命裡總會有一些時刻，像是走著走著撞到頭，很痛，然後你會有點氣自己，怎麼一直低頭滑手機，沒有抬頭看到其實顯而易見的障礙物。

結束會議後，離開現場，我問他：「你覺得我們真的適合結婚嗎？」

他說：「適合呀，我只是沒有妳會講話。」

「沒關係，其實不是會不會講話的問題，我沒有在生氣。我只是，好像知道了為什麼我會感到孤單的原因。不是因為遠距離，而是一直以來，我們兩人的心都無法交流，也許透過彼此不放棄的包容和努力有曾經拉近過，但很難強求，我們都沒有錯。」

他的述情障礙與逃避溝通，雖然可以理解是性格使然，但仍時常讓我感受到彼此像是活在不同時空的人，當我遇到需要被好好理解的任何時刻，他總是用無言以對的當機狀態來回應。時間一久，累積了各種無力與疲憊，等到發現時，才驚覺彼此內在的距離越來越遠。

常聽人家經歷婚內失戀，我遇到的卻是婚前失戀。

♢♢♢

有一種狀況，是對方一切都很好，對妳也很好，好到讓妳感動，生活上的一切有他照顧便覺得無比安心、舒適。一切硬性條件下，這個人就是大家眼裡「疼妳的好人」，這樣的人是一個讓人安心的陪伴者，但妳內心仍感到孤獨，因為只有自己知道，就算經歷了重重努力，彼此的內在仍是平行的。

「妳知道嗎，這種人最適合結婚了，很難找耶，至少不忠的機率低很多。」原來也有人是這樣分析著。才發現，每個人在親密關係裡的需求、對愛的理解都是天差地遠，其中大致可以分為三種不一樣的層次：

第一種，「身」的層次。是屬於物質與現實面的需求，只要對方願意一直付出與奉獻，把伴侶的一切擺在優先，那麼，兩個人就算無話可說，興趣八竿子打不著，相處時各過各的，但只要陪伴在彼此身邊的氛圍是舒適的即可。這是平淡的、穩定的愛。在他們心中，陪伴也是一種長情的告白。

第二種，「心」的層次。屬於情緒與內在感受層，對方能不能懂你，彼此的理解程度與溝通能力在這一層就很重要了。雙方在心理上能否給出踏實溫暖與支持、你們能否感受到彼此的喜怒哀樂、有爭執時願意解決不擺爛、就算距離遙遠也不會感到孤單。因為你知道兩人的心緊緊相繫，這是一種幸福的愛。

第三種，就是「靈魂」層次了。是一種比較難相遇的層次，也是大家常說的靈魂伴侶，排除其他因素後，這個人能不能讓你們彼此在生命中，無論遇到什麼困難，都願意一起突破與成長，就算彼此擁有各自的觀點，但總能互相交換意見和找到共鳴。雙方都欣賞著對方身上的亮點，能感受到一種超越言語形容的富足，以及非對方不可以的堅定。

兩個人在這三層關係裡也並非恆定，就算是第一種，也有機會透過一起成長改變，進階到第二種。即便是第三種，也可能因為彼此都過於主觀或自我，極限拉扯下，反而讓關係無法好好延續，兩人是成長了，但最後卻變成陌生人。

♢♢♢

相愛容易相處難，是真的。但我想說的是，我不認為這些選擇有絕對的好或壞，但走到步入婚姻的階段，需要靜下心來，聽聽心中真正的聲音與答案是什麼，因為這件事並不是別人說了算。

而我終於願意誠實面對自己。因為我還不清楚自己最想要的究竟是什麼，只知道我不想在思考清楚前，糊里糊塗的照著別人的劇本走。回頭檢視三年多的感情，我們走過了遠距離、走過了世界各地、走過了許多日常與節日、走過了很多的開心與不開心，卻走不進彼此的靈魂裡。

「我們都不快樂了，對不對？」

很多時候，一段關係走向終結，不是因為沒有愛，而是因為我們總要在經歷過後，才終於認清彼此對愛的方式和被愛的需求不一樣。

假使走到這一步，經過努力還是突破不了，最好的方式就是放手。而非因為自己的恐懼、習慣了對方的照顧與好，緊抓著不放。如果你珍惜對方，便會真誠地希望對方能遇見讓他真正感到舒適的關係，不會自私地拉著他停在原地。

愛的時候敢全然投入去愛，發現不適合的時候，也要敢於作出決斷。

敢要也敢不要，才是對感情的不愧對。

★本文摘自悅知文化出版《你是獨一無二，美好且可愛的存在：40篇尋愛旅程中，遇見自己的勇氣練習》，原文標題〈敢要，也敢不要〉。作者Queenie Kao 高子翎，文字創作者、社群KOL、女孩們情路上的軍師小姊姊，解開8萬粉絲心中的結，引領在關係中迷路的你。