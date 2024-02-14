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年薪破400萬！科技女主管「收入是男友的5倍」　爸媽反對她爆苦惱

▲求職,找工作,OL,套裝,上班示意圖（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名科技公司女主管和男友交往1年，而她年收超過400萬，至少是男友的5倍，也因此他們的戀情並不被父母看好；不過，她認為，男友對自己非常關愛，人品不錯，重點是她也不缺錢。對此，網友們看法兩極，有人大讚她超獨立，但也有不少人直言，薪水差距太大真的會有問題。

女網友在Dcard發文提到，「我目前是科技公司的女主管，有穩定交往1年的男友，薪水、學歷都沒法和我比，我年薪400萬以上，少說他的5倍。但薪水低沒關係，錢我來賺就好，我倒希望他能幫我顧家，有小孩的話幫忙照顧，他也覺得很OK。」

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原PO表示，相處到現在，覺得男友人品沒什麼問題，對她也非常關愛，「在我事業繁忙時，他都會幫我把事情做好，主動關心我，照顧我身體；但我父母不能接受，要我找個條件比我好的。」

這讓她不禁苦惱直呼，「老實說，我努力拚事業、讀書，就是希望能靠自己，成為獨立自強的人；找個條件比自己好的，但家庭或自身觀念非常父權，或者大家都很忙，搞得我沒法把心思放在事業，這樣有比較好嗎？我也不是很缺錢，選個會照顧我的為何不行？」

▲星座,牡羊座,天蠍座,獅子座,感情,戀愛,男友。（圖／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，一派網友表示，「妳要坦起來喔，是結婚或是分手，就看妳能不能當神隊友了」、「我覺得妳這樣很棒欸，而且要去哪裡找收入400萬以上，還可以有空帶小孩的男人啊」、「婚姻是自己的，選擇自己喜歡的最重要，有時爸媽意見不同，更要展現妳的決心才有辦法說服他們」、「我覺得年薪80不算低，應該是有專業的那種工作，如果像妳說的人品可以，也願意照顧妳，那我覺得可以」。

但同時也有不少人不看好，直言「不對等的關係無法長久，而且女強男弱，久了男人會自卑，關係就不對等」、「薪水差那麼多，越級打怪，就是愛妳的錢啊！現在一堆軟爛男、阿姨我不想努力，一堆女生傻傻被利用，還覺得是真愛」、「現在一堆男生想找長期飯票」。

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