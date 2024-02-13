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在家也可「DIY安太歲」？　民俗專家曝優點：效果更好

（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

2024龍年龍、兔、牛、羊、狗「5生肖」犯太歲。對此，知名民俗專家廖大乙也表示，犯太歲通常都會有流年不利的情況，除了去廟宇安太歲之外，他也傳授1招DIY安太歲，並提醒凡事心誠則靈、謹言慎行、心存善念、多積陰德，就能在犯太歲的時候逢凶化吉。

廖大乙指出，龍年為歲次甲辰年，犯太歲的生肖有龍、兔、牛、羊、狗。許多民眾都會為此在新年剛開始時到廟宇安太歲、植福斗、點光明燈，尤其現代社會變遷大，家中有時候沒有神明廳，就更會到廟宇安太歲。

他也解釋，在早年農業社會中，家家戶戶都有神明廳，因此其實都是在家裡安太歲。不過就算到了目前的工商社會，還是有辦法可以在家自己安太歲。

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例如廟宇贈送的農民曆現在都會附上太歲符，只要在大年初四迎神日到元宵節這期間，將犯太歲的家人名字寫在太歲符上，並貼在面相神明廳右側牆壁安奉，之後在準備五果、紅圓等供品，最後再點一炷清香或是雙手合十叩謝太歲君保佑，就完成了DIY安太歲的所有步驟。

廖大乙強調，犯太歲的朋友容易因磁場的關係，情緒上較不穩定，在健康、家庭或事業等方面都會遭遇波折，整體運勢不佳，因此在家DIY安太歲的好處就是，每天拜神時都可以提醒自己今年要謹言慎行、奉公守法，而且要心存念、多積陰德，孝敬父母及長輩，就可以消災解厄、逢凶化吉

但他也提醒，安完太歲後，年末的農曆12月24日當天，千萬要記得感謝太歲星君一年來的保佑，再撕掉太歲福，與金紙一同放入金爐中化掉，如此才能宣告圓滿。

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