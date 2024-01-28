把消防員當外送員！　6人挑戰南三段缺糧竟打119要求送食物

▲消防搜救人員先前上山搜索救人。（圖／南投縣消防局提供）



記者張靖榕／綜合報導

山岳界有「終極縱走路線」之稱的南三段，有登山隊伍因為糧食不足，竟然打電話給消防員請求補糧支援；然而消防隊是急難救助重要資源，並非高山協作更不是外送員。登山隊伍6人在接受消防隊「常識機會教育」後，最終聽勸自費請高山協作公司派員協助運補物資上山。

南投縣消防局第三大隊長林正宜指出，該支登山隊伍共有6人，17日自花蓮縣瑞穗林道入山，預計8天挑戰南三段，25日從信義鄉郡大林道下山。不過因寒流來襲，山區天氣異常冷冽，多處路徑、步道結霜、結冰，推進困難導致下山時程大延後。

登山隊的糧食存量出現問題，因此26日在海拔標高近二千公尺的南三段亞力士營地，向消防局報案請求支援運補糧食。消防局並未先答應，而是在確定隊員無人身體不適、只缺糧食的狀況後，在電話中進行「機會教育」，表明救難解危是消防員職責，外送食物不在職責範圍內，需理解消防員並非外送員，而且登山一定要準備足夠糧食與飲水。

山友接受勸導後，自行付費聯繫高山協作公司運補物資，以及後續引導下山事宜。消防局則與一行人持續保持聯繫，確認平安下山。

林正宜指出，若登山隊僅是物資糧食不足，該找的對象應是高山嚮導、高山協作公司提供運補，費用也該自行負責。此外，消防員入山救人帶的是救難器材，高山協作才是運補物資的專家，不論負重能力、腳程或對山域的掌握都在消防員之上。