台61後龍匝道火燒車！一家四口緊急下車逃生　回娘家行程延誤

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍匝道大年初二發生火燒車意外，11日(年初二)上午，一部載著一家4口的自小客車，上西濱公路後龍匝道前突然故障並冒煙起火，駕駛立即停車、乘員下車避難，所幸人員都平安，不過，整部車已經完全燒毀，回娘家的行程也因此延誤。

▲西濱公路後龍匝道年初二上午發生火燒車，一家四口回娘家行程延誤。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

從路口監視器拍下的畫面發現，一部自小客車行經西濱公路後龍南下匝道前，突然靠路邊停車，車上立即下來4個人，接著車輛冒出白色的煙塵，白煙轉變成黑色濃煙後接著竄出火苗、全面燃燒，整部車被大火吞噬。消防隊獲報出動2車5人出勤滅火，大約半個小時將撲滅火勢。

這起汽車火警發生在11日(年初二)上午9時許，43歲的黃姓駕駛載著妻子及2名女兒，上午從後龍鎮出發南行要回娘家，準備要上台61線南下匝道前，駕駛突發現車輛失去動力且引擎蓋冒煙，立即將車輛停靠路邊並下車，不料車輛馬上不明原因起火，所幸車上人員都平安。

警方提醒用路人，行車上路前應確認愛車狀況，確實檢查「6燈5油3水1壓」再上路，行駛過程如發現異狀，應立即將車輛停靠安全處所並立即報警求援，以防止事故發生，維護行車安全。