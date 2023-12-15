神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃

記者蔡文淵／苗栗報導

近日網路上分享一段行車紀錄器影片，一部聯結車行駛在西濱快速公路苗栗後龍段時，後方的2顆輪胎鬆脫，其中一顆輪胎滾落到快車道內線，後方1部砂石車及大重機緊急閃避，有驚無險、虛驚一場。

▲西濱快速道路苗栗後龍段，一部聯結車右後方的輪胎脫落，隨著車輛向前滾動，後方的砂石車及大型重機車趕緊放慢速度閃避輪胎。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，大貨車行進中輪胎噴出的路段，是在台61線西濱公路南向苗栗後龍赤土崎匝道前，一部行進中的聯結車右後方2顆輪胎不明原因脫落，隨著車輛向前滾動，1顆滾向路邊慢車道，另一顆滾向內線車道，後方的砂石車及大型重機車趕緊放慢速度，來閃避眼前的輪胎，所幸本次事故並未造成碰撞，沒有人車傷害。

轄區竹南警分局表示，經查該路段從去年迄今都沒有接獲類似報案，而行車紀錄器顯示的時間是2022年11月18日。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第30之1條規定，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，最高可處汽車駕駛人新臺幣6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，嚴重的話，甚至會吊扣、吊銷其駕駛執照，駕駛上路前，務必確認車輛狀態，以保障大家行車安全。

▲西濱快速道路苗栗後龍段，一部聯結車右後方的2顆輪胎不明原因脫落，輪胎隨著車輛向前滾動至兩側，所幸本次事故並未造成人車傷害。（圖／記者蔡文淵翻攝）