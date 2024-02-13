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忘年會8妹高衩熱舞！長官祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前臺北榮民總醫院整形外科的忘年會，因請專業舞團Luxy Girls熱舞而引起討論。沒想到，有台南的護理師抱怨，醫院內Boss等級的長官看到影片後，竟直接在群組內祭出1萬元獎賞，要護理師穿著類似服裝唱跳。

該名網友在臉書粉專「靠北護理師」發文表示，他任職於台南某醫院，榮總忘年會的影片瘋傳後，Boss竟直接轉發到群組內說，「下次的忘年會，如我們的護理等單位可這麼穿、這麼跳、這麼唱的話，每人可有1萬元的特別獎金！」

▲▼忘年會8妹高衩熱舞！Boss祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」。（圖／翻攝靠北護理師）

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▲▼原PO全文如下。（圖／翻攝靠北護理師）

▲▼忘年會8妹高衩熱舞！Boss祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」。（圖／翻攝靠北護理師）

「身為一個boss這樣講話合適嗎？」原PO看完傻眼地說，「不要求尾牙邀請什麼大咖明星來，每年都要求員工上台表演，甚至開口講出這話～這樣物化員工，真是不ok」。

網友看完紛紛留言，「由此可知在高層眼裡的護士是什麼地位的」、「可以院長、主任們反串，效果一定不止1萬」、「男生也有10000特別獎金嗎」、「其實這樣不難看出來，平時捨不得給護理師的錢都花在什麼地方呢」、「護理人員這麼忙了，還要跳給你看」、「性平法送他，問題是你敢申訴嗎？把這個圖示直接檢舉即可」。

此外，不少男護理師看到後躍躍欲試，也有女護理師說，「1萬我可以！哪裡報名？反正上班也是在出賣靈魂肉體，這1萬我可以」。

投稿網址： https://cowbanursing.soci.vip/ ---------- #靠北護理師9cq ---------- 台南市中西區某婦產科起家地區醫院 身為一個boss這樣講話合適嗎？ 不要求尾牙邀請什麼大咖明星來 每年都要求員工上台表演 甚至開口講出這話～ 這樣物化員工 真是不ok

靠北護理師發佈於 2024年2月10日 星期六

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