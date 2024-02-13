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你也「中年焦慮」了嗎？職場觀察家剖析：迷惘期其實不存在

▲▼ 上班,上班族,工作不順,社畜。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲中年焦慮真的存在嗎？在專家的眼中這可能是個「假議題」？（示意圖／pixabay、pexels、unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

過年前領了年終，無論對於數字滿不滿意，上班族難免都還會回顧一下自己這一年來的表現。但一年一年來到35歲左右的中年，看著身邊朋友有的創業有的升官，不免又要再加碼檢討自己是不是「高不成、低不就」？

六年來寫了逾六百篇職場系列文的「格總」，近期在《職場的邏輯：廣大上班族扎心痛讚的自我提升指南》新書中，為各領域的職場人在個人成長、人際關係、職場晉升、職業規劃方面提供專業建議，關於「中年職場焦慮」的危機，也被他注意到了。

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三十五歲陷阱真的存在嗎？格總認為，「在我看來，不如說是一道分水嶺。」

就格總的長期觀察，對於有中年職場焦慮的人，他通常會給予兩個共同特點建議。

建議1：保持好奇心，保持敬畏感，保持持續的進化能力
格總認為，很多三十幾歲的人都認為自己該懂的都懂了，如果產業、領域中出現了新技術，他們可能不會想到，「欸，這個看起來很厲害，讓我來了解一下。」即使新東西、新機會就像初春寒霜裡的勃勃生機，他們多半會裝作沒看見，躺在溫熱的被窩裡，假裝還在冬眠。不知不覺中，他們就停止了進步。

▲▼遠距上班,居家上班。（圖／取自免費圖庫pexels）

另外一類人則恰恰相反。

「我有一個老長官，當初我剛進職場時，他差不多三十歲出頭，是銷售部門裡的技術大咖。有一天中午沒睡午覺，下午我正昏昏沉沉，他神秘兮兮拉我去公司研發中心，去了才知道，研發中心內部有場技術研討會。我終於知道，為什麼他不是最資深，卻是整個部門裡最懂技術的那個人了。如今，他早就離開公司自己創業，時不時在各個創投大會上拋頭露面。這樣的人，哪有什麼『三十五歲陷阱』呢？」

格總提醒，「請記住，保持對新事物的好奇心和敬畏感，保持持續發展的能力，是所有成功職場人的共同點，也應該成為你一生的習慣。」

建議2：像教育孩子一樣，經營你的人脈
教育孩子和經營人脈的確不一樣。但格總希望大家想想，一天到晚花多少心思在孩子身上，怕他們冷了熱了，怕他們渴了餓了，睡前躺在床上，也要在想要幫他們報什麼補習班。「但你對身邊的同事主管或是同行夥伴，會這麼花心思嗎？大概不會吧。」

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

「很多人以為人脈這種事可遇不可求。這種人都喜歡說，難道我遇到爛人也要和他交往嗎？是，短期來看，你會遇到爛人，搞不好會連續遇上幾個，但是長期來看，我們職場生涯中遇到好人爛人的機率是差不多的。」格總直言，「像教育孩子一樣來經營人脈，不是讓你逆來順受，而是希望你懂得為別人花心思。你發掘一個人的優點，真心誠意欣賞他，對他好，人家是能感覺到的。不相信的話，想想公司裡有誰對你是真心好的，你應該心裡也是很清楚知道的。」

「那些三十五歲以後在職場上如魚得水的人，都明白一個道理——你曾在職場上遇見的每一個人，都像是你栽種的一棵樹。你永遠不會知道，有一天當你又累又餓時，會有哪一棵樹願意讓你在它身邊休息。」格總如是說。

《職場的邏輯：廣大上班族扎心痛讚的自我提升指南》

▲▼ 生活,運勢。（圖／時報出版提供）
作者：格總
出版社：時報出版
出版日期：2023/07/25
ISBN：9786263740419

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