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準備好向宇宙許願！年後開始努力、經營出你的好運氣

▲選到雷火豐的朋友們，這個卦象預示著你們在事業方面將迎來爆棚的好運！（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲外向的人敢於表現自己，自然會獲得更多的嘗試機會。（示意圖／取自免費圖庫pexels、Pixabay、Stocksnap）

記者萬玟伶／綜合報導

年輕人想出頭天，真的比過去還難嗎？縱橫跨國商場多年的中國財務管理專家錢自嚴，最近在新書《世界是平的，大腦是皺的：打破職場認知的60條管理思維》中，列舉他於職場發現的長期痛點，並加總自己的學習、閱讀經歷，在書中闡述60條管理常識和成長心法。希望為想突破現狀、積極升遷的職場人帶來另一種思考的機會。

近年他在中國進行公益直播訓練時，發現很多學生反映了一種無奈的心態。「今年大學畢業生超過一千萬人，而一些網路等龍頭企業又在裁員，找一份好工作太難了，有點生不逢時的悲哀。」

但他也認為，「一個人要成功，運氣確實占很大成分的因素。那麼運氣是純粹的隨機巧合的偶然性，還是說運氣也有可以籌謀的可能性在其中？」

▲工作、職場、員工、離職、生活、上班族、事業。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

埃里克．巴克爾（Eric Barker）曾在他的一本暢銷書中說道，外向與內向的人獲得好運的不同機遇。在美國做的一項調查顯示，特別外向的人，在普通人中的比例是16%，但在領導中的比例高達60%，顯然升遷的機會更青睞性格外向的人。錢自嚴認為，這不難理解，因為外向的人敢於表現自己，自然會獲得更多的嘗試機會；另外，一個外向的人對新生事物普遍有更開放的心態去接納，而新鮮的觀點與大膽的實踐往往會帶來變局的可能。

內向的人也有內向人的優點，不論哪個行業，那些最頂尖的專家，比如科學家、樂師和工匠，在調查中是內向者居多，因為那些需要1萬小時訓練才能成大師的技能，需要一個人守得住寂寞、耐得住誘惑，而內向的人，普遍比外向的人更有專注力。

▲事業,工作,上班族,成功的女人,講電話,用電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

但如果還不知道自己未來該往哪個方向堅持？錢自嚴也提及一門學問，叫做「運氣動力學」，它研究運氣產生的原理與特點，從而打造出人生運氣最大化的組合演算法。這套演算法一開始要像外向的人一樣多做嘗試，一旦確定方向和方法，則要像內向的人一樣堅持到底。

「具體而言，在年輕時要多做不同的嘗試，比如職業、擇偶，所以常說大學裡必須要做的兩件事是實習與戀愛。甚至工作的前幾年可以換幾次工作，在不同的嘗試中找感覺。像是哪一種類型的工作最能激發自己的能量，是伏案做資料分析，還是動腦做產品研發創新，又或是當一名細心的輔導老師？通過這些不同的嘗試，去找到自身優勢與社會需求的交叉點。」

錢自嚴從運氣動力學裡獲得兩點深刻的感悟：
・要做得早
・要紮得深

什麼叫「要做得早」？錢自嚴認為，運氣是可以累加的，20歲的時候因為運氣獲得一個領先他人5%的身位，到了30歲，這個領先可能是50%甚至是500%的巨大優勢。早期的一點點優勢，可以隨著路徑依賴的複利效應，日積月累形成一個巨大的優勢。

什麼是「要紮得深」？簡單來講就是堅持，堅持，再堅持。很多時候我們沒成功，不是路徑不對，而是紮還不夠深。

「我覺得運氣是一項對每個人而言都公平的屬性，公平之處在於每個人都有將自己的運氣擴大一點的探索機會。」正因為現在行業競爭激烈，就更要把握機會去積極嘗試，讓早期的偶發優勢成為自己人生演算法加持下的持續滾大的雪球。該外向的時候積極出手，該內向的時候苦練內功。「直到某一天，你可以傲嬌地謙虛一番：『其實我沒做什麼，我只是比別人多了一點早先的運氣……』」

《世界是平的，大腦是皺的：打破職場認知的60條管理思維》

▲▼ 生活,運勢。（圖／時報出版提供）
作者：錢自嚴
出版社：時報出版
出版日期：2023/11/28
ISBN：9786263744844

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