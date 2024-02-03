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北大弒母案、重慶墜亡案3罪人　為何都在春節前行刑？律師：震懾

▲張波和葉誠塵被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

▲張波和葉誠塵被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在今年1月31日這天，有3名罪犯被執行死刑，包括「重慶姊弟墜亡案」的張波、葉誠塵以及「北大弒母案」的吳謝宇，引發關注。至於為何選在春節，有律師分析，可能是對犯罪行為採取的一種震懾方式。

綜合陸媒報導，在「重慶姊弟墜亡案」中，人夫張波因白富美小三葉誠塵不喜歡小孩，2020年把自己的親生骨肉扔下15樓，導致1歲半的兒子和2歲半的女兒雙雙慘死，事後還裝出一副情緒崩潰的模樣，令人毛骨悚然。

在「北大弒母案」中，北京大學高材生吳謝宇於2015年趁母親回家換鞋之際，持啞鈴槓猛擊母親多處致其死亡。行兇後，吳謝宇先是向親友隱瞞母親已被其殺害的真相，虛構母親陪他出國交流學習，向親友騙得144萬元人民幣揮霍，還購買了10餘張身份證件供其出行及隱匿身份。

▼大陸「弒母案」主嫌吳謝宇31日執行死刑。（圖／翻攝央視新聞）

福州市中級人民法院1月31日遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，吳謝宇執行了死刑。同日，張波、葉誠塵也被執行死刑。

據《中新網》報導，北京安劍律師事務所律師周兆成表示，或出於多種因素的考慮，一方面，可以避免在春節期間引起不必要的關注和影響，避免給社會帶來不良影響；另一方面，春節前執行死刑也可以讓罪犯的家屬有足夠的時間安排後事，和進行最後的告別。

周兆成說，執行死刑的日期可能還會考慮到司法程序和判決的生效時間等因素。但需注意的是，執行死刑的具體時間應該根據司法程序和判決的生效時間來確定，而不是根據個人的喜好或特殊時期來選擇。

「根據以往經驗，社會影響重大的案件，一般在終審判決當年就會執行死刑」，北京市京師律師事務所王躍凝表示，在春節節日臨近前執行死刑可能也是法律對社會影響極其惡劣、主觀惡性極深的犯罪行為採取的一種震懾方式。

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