蘋果Vision Pro還只是「原型」　外媒曝：理想型態要到第四代

▲蘋果Vision Pro。（圖／蘋果）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社知名記者馬克古爾曼說法，蘋果視覺產品部門的一些人認為，想實現Apple Vision Pro耳機的「理想型態」，可能要等到第四代產品才能實現。

古爾曼表示，蘋果耳機的一些團隊成員認為，在Apple Vision Pro被認為足夠完善以供客戶日常使用之前，還有很多工作要做。

雖然目前還不清楚蘋果開發團隊認為Apple Vision Pro的「理想形式」是什麼，但很容易從一些早期使用者那裡得到線索，他們對第一代設備提出的問題已經擴展到硬體和軟體。

許多Vision Pro用戶認為耳機本身太重太大，不適合長時間使用，這使得次世代小型化成為改進的關鍵。其他批評包括電池續航時間差、專用應用不足以及vision OS中存在大量錯誤。

如果蘋果團隊能夠在四代時間內解決這些問題，古爾曼認為Vision Pro最終可能會取代iPad。

古爾曼表示，蘋果試圖將iPad定位為Mac的替代品，但結果「好壞參半」。儘管蘋果努力使其成為多功能設備，但iPad一直難以成為像Mac一樣真正的生產力，現在在蘋果的其他產品中處於邊緣地位。古爾曼認為，iPad失去了最初的用途，並成為蘋果產品組合中更令人困惑的一部分。

至於起價3500美元的Vision Pro，古爾曼認為，它需要進行一些硬體升級、大量軟體更新，以及應用程式開發人員和內容製造商提供更好的支持，才能真正使這款耳機成為iPad的替代品。而在那之前，Vision Pro本質上只是一個原型，只是一個你必須向蘋果付費才能獲得測試特權的原型。