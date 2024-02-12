房市高漲衝擊美國夢！　資深作家曝：嫉妒過於真實

▲美國房市熱。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

資深作家和小說作者湯姆林森（Sarah Tomlinson），日前分享她對美國房地產和居住空間的深刻看法，她以在談房地產經紀鮮少提及的情感層面切入，談美國夢與房屋所有權背後的情感因素，「嫉妒過於真實，我無法不看Zillow（房地產網站）」。

湯姆林森指出，好幾年前她在洛杉磯參加一位朋友的喬遷之喜後，在好奇心驅使下，上網查看了該物件在房地產網站「Zillow」上的價格。她坦言，對於居住在洛杉磯的人來說，談到房地產的價格並不是奇怪的事，包括再融資的利率和花比定價更多的錢買下房子的情況，都是人們自然會談的事。

湯姆林森大可以直接問朋友就好，但她選擇私下查詢這些訊息，以便默默消化自己無法負擔同等價值房屋的感受。她說，這種情感層面的問題，在把購屋與租賃間的選擇輕描淡寫帶過的文章中，通常不會被拿出來討論。

湯姆林森以她的童年為例，描述自己的童年在緬因州一個意識型社區度過，這是1970年代返璞歸真運動的一部分。她的家庭和其他幾個家庭共同購買了100英畝的土地，自行設計和建造了房屋、有機花園、堆肥箱和木柴堆。她的家由太陽能和燒自家砍伐的木材供暖，一切生活都充滿了意義，是自給自足的生活。

這種經歷，讓她認為擁有房屋是一種承諾，旨在創造一個用心、環保、對環境友善的生活小綠洲；而非一種經濟投資與買賣間的問題。

即使湯姆林森在15歲時搬到麻薩諸塞州提前開始大學學習，她童年接觸到的價值觀已經深深內化，她一直在尋找自己的生活方式。她坦承，這種有別於普通美國家庭的成長背景，使得她總是喜歡窺探別人的生活方式。在她即將出版的小說中，主角馬利（Mari）是一名代筆作家，同樣透過在「Zillow」上查找客戶的家來獲取相關訊息。她認為，即使目前並不打算購房，她仍然喜歡沉浸在其他房屋、其他生活的幻想當中。

即便如此，湯姆林森說自己在2017年還是購買了一處位於約書亞樹國家公園的投資物件。她原本渴望的是擁有自己居住的房子，雖然這筆投資算是一種妥協，但她說這仍然是實現夢想和開始她自己的管理責任的第一步，而且在決定買這間房子時，她還差點因為房子太美而流下眼淚。

美國房地產市場對個人的經濟狀況和社會身份具有顯著影響。在洛杉磯這樣的大城市，房地產價格的高漲對於許多人來說，成為了達成美國夢的一大障礙，湯姆林森的經歷反映了即使在積極追求財務獨立和個人成就的情況下，許多人仍然難以負擔起在熱門城市中購買房產的成本。這種情況凸顯了美國社會中經濟不平等的問題，以及房地產市場如何影響個人的生活選擇和心理狀態。

同時，湯姆林森的文章也提及了人們對居住環境的情感連結和社會意識。她在文章中描述的童年經歷，顯示了人們對於環保和社區參與的重視，以及這些價值觀如何影響對房產的選擇和評估。在當前的社會和經濟背景下，人們在尋求居住空間時，不僅考慮經濟因素，還包括對環境友好、社區參與和個人價值觀的追求。這反映了當代美國社會對居住方式的多元評價和期望。