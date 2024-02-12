　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

房市高漲衝擊美國夢！　資深作家曝：嫉妒過於真實

▲。（圖／pixabay）

▲美國房市熱。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

資深作家和小說作者湯姆林森（Sarah Tomlinson），日前分享她對美國房地產和居住空間的深刻看法，她以在談房地產經紀鮮少提及的情感層面切入，談美國夢與房屋所有權背後的情感因素，「嫉妒過於真實，我無法不看Zillow（房地產網站）」。

湯姆林森指出，好幾年前她在洛杉磯參加一位朋友的喬遷之喜後，在好奇心驅使下，上網查看了該物件在房地產網站「Zillow」上的價格。她坦言，對於居住在洛杉磯的人來說，談到房地產的價格並不是奇怪的事，包括再融資的利率和花比定價更多的錢買下房子的情況，都是人們自然會談的事。

湯姆林森大可以直接問朋友就好，但她選擇私下查詢這些訊息，以便默默消化自己無法負擔同等價值房屋的感受。她說，這種情感層面的問題，在把購屋與租賃間的選擇輕描淡寫帶過的文章中，通常不會被拿出來討論。

湯姆林森以她的童年為例，描述自己的童年在緬因州一個意識型社區度過，這是1970年代返璞歸真運動的一部分。她的家庭和其他幾個家庭共同購買了100英畝的土地，自行設計和建造了房屋、有機花園、堆肥箱和木柴堆。她的家由太陽能和燒自家砍伐的木材供暖，一切生活都充滿了意義，是自給自足的生活。

這種經歷，讓她認為擁有房屋是一種承諾，旨在創造一個用心、環保、對環境友善的生活小綠洲；而非一種經濟投資與買賣間的問題。

即使湯姆林森在15歲時搬到麻薩諸塞州提前開始大學學習，她童年接觸到的價值觀已經深深內化，她一直在尋找自己的生活方式。她坦承，這種有別於普通美國家庭的成長背景，使得她總是喜歡窺探別人的生活方式。在她即將出版的小說中，主角馬利（Mari）是一名代筆作家，同樣透過在「Zillow」上查找客戶的家來獲取相關訊息。她認為，即使目前並不打算購房，她仍然喜歡沉浸在其他房屋、其他生活的幻想當中。

即便如此，湯姆林森說自己在2017年還是購買了一處位於約書亞樹國家公園的投資物件。她原本渴望的是擁有自己居住的房子，雖然這筆投資算是一種妥協，但她說這仍然是實現夢想和開始她自己的管理責任的第一步，而且在決定買這間房子時，她還差點因為房子太美而流下眼淚。

美國房地產市場對個人的經濟狀況和社會身份具有顯著影響。在洛杉磯這樣的大城市，房地產價格的高漲對於許多人來說，成為了達成美國夢的一大障礙，湯姆林森的經歷反映了即使在積極追求財務獨立和個人成就的情況下，許多人仍然難以負擔起在熱門城市中購買房產的成本。這種情況凸顯了美國社會中經濟不平等的問題，以及房地產市場如何影響個人的生活選擇和心理狀態。

同時，湯姆林森的文章也提及了人們對居住環境的情感連結和社會意識。她在文章中描述的童年經歷，顯示了人們對於環保和社區參與的重視，以及這些價值觀如何影響對房產的選擇和評估。在當前的社會和經濟背景下，人們在尋求居住空間時，不僅考慮經濟因素，還包括對環境友好、社區參與和個人價值觀的追求。這反映了當代美國社會對居住方式的多元評價和期望。

ET快訊
快訊／初三又爆住宅火警　1男燒成焦屍亡
手遊公司員工反應「薪資怪怪」　揪出女會計盜走635萬
搭高鐵商務艙　隔壁脫光腳飄臭味！她崩潰：公德心堪憂
快訊／根本沒派車接！200人被丟包富國島繼續傻等
買飲料「發票中200萬」獎落4縣市！　趕快領獎
回娘家吃花枝丸噎死相驗出爐！　搶救畫面曝
快訊／3人外出獨留他在家！遇火警受困2F　竹北男死亡
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

以色列「空襲拉法」死亡人數上修！　哈瑪斯衛生部：至少100死

天氣太熱走火！大馬警營「M16步槍爆炸」　3警受傷入院

AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了

房市高漲衝擊美國夢！　資深作家曝：嫉妒過於真實

孫錫久《殺人者》惹議？劇中角色疑「暗諷」李在明　Netflix駁斥

快訊／美國防部長「轉入加護病房」　五角大廈聲明證實

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」　內行人曝：賺更多

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

以色列「空襲拉法」死亡人數上修！　哈瑪斯衛生部：至少100死

天氣太熱走火！大馬警營「M16步槍爆炸」　3警受傷入院

AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了

房市高漲衝擊美國夢！　資深作家曝：嫉妒過於真實

孫錫久《殺人者》惹議？劇中角色疑「暗諷」李在明　Netflix駁斥

快訊／美國防部長「轉入加護病房」　五角大廈聲明證實

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」　內行人曝：賺更多

快訊／高雄左營住宅火警！臥室雜物燃燒　1男燒成焦屍亡

台灣團被丟包富國島　知情者喊「離譜」：沒付地接費還把旅客送出去

台鐵平溪線「列車脫軌撞月台」　狂冒白煙...乘客驚：頓了一下

明明用同個貓砂盆！小橘貓半年來「越上越小間」　對比照看傻奴才

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

28歲就歷史留名！酋長明星四分衛摘第3座超級盃MVP

年初三出遊車潮湧現！台1線屏鵝公路南北向　360秒長綠管制啟動

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

騎車連闖紅燈！台北警身藏2包安毒嘆：生病才染毒　遭2大過免職

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

肯亞馬拉松世界紀錄保持人　24歲失控車禍亡

韓女喝醉搭計程車慘被「載到摩鐵性侵」

兒女從未探視　老婦將8800萬遺產留給寵物

即／美國防部長「轉入加護病房」

咖啡廳冰塊灑一地　老闆調監視器發現感人反轉

韓空軍9黑鷹現身台　明過境高雄小港

金正恩怒了！平壤綜合醫院「4年還沒蓋完」

前荷蘭首相與妻子「手牽手安樂死」

夾娃娃機店慘遭亂拉屎！小學生「深蹲脫褲」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

富國島丟包事件　觀光署出面徹查

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面