16歲少女遭沖天炮炸耳！逛三峽長福橋「耳膜破裂」　恐怖滲血照曝

▲▼ 少女遭鞭炮炸傷左耳 ，左耳膜破裂滲血。（下圖同／翻攝自臉書我是三峽人）

記者戴上容／新北報導

新北市一名16歲少女昨11日下午4點多與家人出遊，到三峽長福橋時被一旁玩鞭炮的人炸傷耳朵，家人第一時間將少女送到亞東醫院急救並立刻報案，經檢傷少女「左耳膜破裂」，其家人相當憤怒，在臉書「我是三峽人」發文，拜託民眾提供線索以逮到炸鞭炮兇手；三峽警方接獲報案，但由於橋下無監視器，加上長福橋人潮眾多，若有民眾目擊施放者，或有相關線索可與警方聯繫。

民眾在臉書「我是三峽人」社團發文，尋找11日下午4點03分左右在河堤放炮竹的人，因為炮竹飛到三峽老街的長福橋附近炸傷他妹妹耳朵，造成妹妹耳膜破裂，希望當時有在河堤的民眾可以提供相關線索。並附上妹妹耳朵滲血照，引發網友議論。

網友表示，三峽老街、長福橋一帶過年期間人潮都不少，尋人有點難度，另有網友則提醒民眾，附近就有派出所要趕快向警方報案，調閱監視器增加找到人的機率。

對此，三峽警方表示，昨11日下午接獲報案，有名16歲少女走在長福橋上，被橋下河邊施放的沖天炮炸到左耳，被送往板橋亞東醫院治療，由於橋下無監視器，呼籲若有民眾目擊施放者，或有相關線索可與警方聯繫。