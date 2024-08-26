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愛上後就變無限包容！？　12星座男在愛情裡的模樣

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲平常火爆的火象星座男，面對另一半的時候會展現出更多的包容與耐心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

星座好朋友》為大家整理出12星座的男生，在愛情中會有哪些不同於以往，更多願意包容的表現呢，一起參考看看。

等待妳的時間

牡羊男、獅子男、射手男

火象星座男其實脾氣真的很火爆，也很容易沒耐心，但是如果有妳在，他就變得願意等妳化好妝再出門、願意等妳聯絡他、願意跟妳說「慢慢來，我等妳」，會有這麼大的改變都說明著你對他真的很重要。

為妳花費的金錢

金牛男、處女男、魔羯男

平常的土象星座男其實不太愛出門吃飯和逛街，因為好好待在家裡就是最省錢的舉動，本來就對付出這件事會比較斤斤計較一些；但當遇到心愛的妳一切就都變得不一樣，出門時請妳吃飯、看電影的小錢他都甘之如飴，看到自己心愛的人開心就讓他們覺得很滿足。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲巨蟹男在吵架時，不會堅持非要和對方爭個輸贏，他會選擇退讓，因為更害怕失去妳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

吵架時的輸贏

巨蟹男、天蠍男、雙魚男

當一個男人很愛妳，他會發現即使自己辯得過妳，也不會想要堅持非要論個輸贏，他反而會選擇退讓，也不想要去說傷人的話，因為水象星座男在這個時候更害怕失去妳。

不完美的時刻

雙子男、天秤男、水瓶男

各種不完美的時刻如果沒有妳在場，風象星座男可能就會大爆炸，但如果有妳在身邊，他為了不要破壞氣氛，就會選擇為了妳忍受，雖然會懊惱但不會把時間花在發脾氣，而是趕快想辦法解決，珍惜與妳相處的時光。

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