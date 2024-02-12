苗栗火車頭園區竣工　結合客家文化打造觀光旅遊亮點

▲苗栗火車頭園區，1月5日竣工，是全台唯一結合客家文化與鐵道文物的火車園區，預計今年6月正式開放營運。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

斥資10億元的苗栗火車頭園區，1月5日竣工，預計今年6月正式開放營運，是全台唯一結合客家文化與鐵道文物的火車園區，將打造成為發展觀光旅遊的魅力據點。

苗栗火車頭園區位於苗栗火車站旁，佔地約5700餘坪，原是鐵道文物展示館，前行政院長蘇貞昌108年訪視苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程時，因見館內展示多輛火車機車頭，指示客委會以火車為主題興辦火車頭園區，結合周邊景點，保存珍貴鐵道文物，以帶動苗栗觀光發展。

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▲▼行政院長陳建仁參觀蒸汽火車頭。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗火車頭園區110年5月開工，今(113年)1月5日竣工，儀式由行政院長陳建仁、苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮、客委會主委楊長鎮、交通部長王國材、台灣鐵路公司董事長杜微等人按亮燈柱，啟動轉車台，陳建仁並登上CT152蒸汽火車拉響汽笛，象徵園區將成為帶動苗栗觀光產業發展的「火車頭」，串聯苗栗車站、功維敘隧道、舊山線鐵道自行車、客家圓樓等景點，結合客家文化與鐵道文物發展成為旅遊廊帶，帶動苗栗觀光產業發展。

▲苗栗火車頭園區內的轉車台大廳。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗火車頭園區預計今年6月正式開放營運，共分為兩大部分:第1部分包含瞭望台、微型聚落、文化故事館及地方文創小舖等項目，其中文創小舖將由工藝家進駐並結合台灣生活文創商品販售，微型聚落及主題餐廳預計引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐。

▲苗栗火車頭園區內瞭望台。（圖／記者蔡文淵翻攝）

第2部分包含轉車台大廳、投煤練習場、記憶通廊、列車展示館及文物故事館等項目，遊客可在列車展示館、轉車台大廳及半戶外展區等區域觀賞各種不同形式的火車頭展示，欣賞融合科技與客家特色等元素的光影展演與藝術展品，也可在投煤練習場及文物故事館等區域體驗投煤與列車模擬駕駛等有趣的火車文化。