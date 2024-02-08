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社會 社會焦點 保障人權

聯結車駕駛吸毒後上路！西濱撞死2工人「辯撿打火機」　判決結果曝

▲▼西濱車禍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲楊男肇事後呆站在路肩。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者劉人豪／苗栗報導

台61線西濱快速公路2022年7月1日發生2死車禍事故，當時公路總局外包商人員正在苗栗通霄交流道、北上122公里處進行測量，並依規定在後方擺放交通錐，未料聯結車楊姓駕駛因服用毒品後操控車輛能力受影響，當場猛力撞上工程車，導致現場2名工人死亡，苗栗地方法院依施用第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金。又犯服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，累犯，處有期徒刑6年。

判決書指出，楊男於2022年7月1日17時18分事發前96小時內，曾施用第二級毒品甲基安非他命，於2022年7月1日8時10分許，駕駛聯結車準備返回桃園，於同日9時40分許，沿台61線快速道路由南往北方向行駛，途經苗栗縣通霄鎮台61線北上122公里匝道口前時，因服用毒品後操控車輛能力受影響，適有工程車停靠該處預備施工，楊男自後方追撞工程車，導致2名工人不治身亡。同日17時18分許，同意員警對其採集尿液送驗結果，其尿液因呈有安非他命、甲基安非他命陽性反應（濃度分別為3,213ng/ml、18,774ng/ml）。

▲▼西濱快速公路車禍，砂石車撞工程車2命危。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲2工人遭撞後不治身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

楊男坦承有因無照駕車及未注意車前狀況，撞及工程車導致2名工人傷重不治死亡，但否認有於採尿前96小時內施用毒品甲基安非他命，辯稱：「我施用甲基安非他命之日期，在2022年6月25、26日這兩天休假，我施用甲基安非他命時間，已超過採尿前96小時，當時我開車準備下通霄匝道口時，因想抽煙低頭找打火機，沒注意前方是轉彎處，所以才撞上被害人，車禍和施用毒品沒有關係」。

法院認為，檢驗結果是採用氣相層析質譜分析法進行確認，足以排除楊男因服用食物或藥物等導致呈毒品偽陽性反應之可能，堪信楊男於採尿前回溯96小時內，確有施用第二級毒品甲基安非他命之行為。

法院審酌楊男在服用毒品致不能安全駕駛之狀態下，仍無照駕駛聯結車上路，最終釀成重大交通死亡事故，造成2位被害人死亡，犯後僅願意對輕罪認罪，迄今未與被害人家屬成立和解，亦未給付任何賠償，苗栗地方法院依施用第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金。又犯服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，累犯，處有期徒刑6年。

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