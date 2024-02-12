台灣師生赴日參訪動漫業者　學生興奮：見證商業漫畫產業鏈運作

▲台灣商業漫畫製程培訓計畫師生去年底前往日本，參訪多家一線漫畫出版社、動畫公司。（圖／友善文創提供）

記者許敏溶／台北報導

台日漫畫交流熱絡，文策學院專案補助、友善文創等單位，帶領商業漫畫製程培訓計畫師生一同前往日本業界，參訪多家一線漫畫出版社、動畫公司，親身參觀並見證從漫畫製作到通路銷售等多面向的商業漫畫產業鏈運作，還與漫畫與動畫行業專家深入交流，為學生們敞開洞察專業漫畫界的大門，對「漫畫家」這職業有了更深入和實際的理解。

日本漫畫風行亞洲，漫畫產業結構完整，台灣漫畫也深受影響，過往。而友善文創公司在社長王士豪帶領下，日文版漫畫（紙本+電子）累計銷售量已超過2千萬冊，並有8部作品製作成動畫，雙雙寫下台灣文創公司在日本新紀錄，單行本年度累計銷售量已經擠入日本漫畫業界前10名。

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為了讓更了解日本漫畫界，由文策學院專案經費補助、國立台灣藝術大學、有橋漫畫工作室、東默農編劇公司進行現場教學，與友善文創共同辦理「商業漫畫製程培訓計畫」，2023年底已經完成結訓，3位來自不同梯次的課程第1名學生獲得了一次難得的機會，順利地與友善文創一同前往日本參訪多家著名的漫畫出版社，圓滿完成業界參訪交流。

友善文創表示，為了能夠贏得這次業界參訪的機會，參加培訓計畫的同學們，全心全力跟上每周緊湊的作業進度，同時也在老師們反饋建議中，不斷地修正並完成自己漫畫作品。最終不僅完成了一定水準的個人漫畫作品，雲科專業班同學們，更額外在期末結業典禮上，與日本筑波專門學校漫畫/插畫科的同學們進行了一場台日漫畫交流的漫畫扉頁比賽。

▲台灣商業漫畫製程培訓計畫師生，去年底前往日本參訪多家一線漫畫出版社、動畫公司。（圖／友善文創提供）

去年12月底，在友善文創、台灣藝術大學副教授陳光大、雲林科技大學助理教授陳思聰等諸位老師帶領之下，優秀同學們終於踏上前往日本東京，漫畫業界實地探訪之旅，透過友善文創妥善事前安排，順利完成多間日本一線漫畫出版社、動畫公司、以及日本筑波專門學校的業界參訪與交流。

一名參與這次的學員分享，友善文創細心策劃的日本漫畫產業參訪之旅，為學生們敞開了洞察專業漫畫界的大門，不僅親身參觀並見證了從漫畫製作到通路銷售、異業合作及市場宣傳等多方面的商業漫畫產業鏈的運作，還能與漫畫與動畫行業的專家深入交流，獲得無價的獨到見解。

友善文創指出，上述寶貴的經驗，不僅為學生們在個人創作道路上帶來了新的思維和靈感，也對「漫畫家」這一職業有更深入和實際理解。特別值得一提的是，SQUARE-ENIX編輯部與Side Lanch等多家出版社，皆有指定想看特定同學短篇漫畫作品，顯見這次培訓課程成果豐碩，十分期待這些優秀的漫畫明日之星能在未來大放異彩。

▲台灣商業漫畫製程培訓計畫師生前往日本，參訪多家一線漫畫出版社、動畫公司。（圖／友善文創提供）