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LINE「10大實用技巧」一次看！3步驟擋語音通話、收回功能再升級

▲▼滑手機,LINE,看LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲LINE有不少實用功能。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會透過LINE聯繫情感、交辦公事。《ETtoday新聞雲》整理出5個實用小技巧，以及5個去（2023）年才推出的功能，讓讀者在操作上能夠更加流暢、便利。

一、2023年新功能｜一次瀏覽所有相簿

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點開LINE以後，可見「聊天」那欄的右上角有個「相簿」的小圖示，用戶只要點進去，就能一次顯示「所有聊天室」的相簿，其中也包含隱藏或已經刪除的聊天室的相簿。

在「所有相簿」中，用戶可以選擇瀏覽相簿，或是直接瀏覽照片，另外，也可以依照自身需求設定「最近上傳」或「最近建立」的排序方式。

不過，因為群組相簿會同步顯示在所有成員的頁面上，所以只要有成員刪除相簿，其他人也會跟著看不到該相簿。過去就網友不慎誤刪，導致他人的珍貴回憶全部不見，因此使用該功能時務必特別注意。

▲LINE新增可集中瀏覽所有相簿功能。（圖／記者廖婕妤翻攝）

▲LINE可集中瀏覽所有相簿。（圖／記者廖婕妤翻攝）

二、2023年新功能｜尚有草稿訊息

有些人傳訊息時，打到一半忘記送出，後來也就沒有回覆。LINE去年推出實用功能，當用戶在聊天室內有訊息尚未傳出，列表就會顯示「小鉛筆」圖示，提醒用戶訊息尚未發送。此功能支援個人聊天室、群組、官方訊息和社群。

▲▼留稿用 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲若有訊息未傳出，列表就會有小鉛筆的圖示。（圖／記者曾筠淇翻攝）

三、2023年新功能｜主題輪播

很多人雖買了許多主題，但用習慣後，總忘記要更換。LINE去年就悄悄推出了強大功能，可以讓主題自動輪播。

►打開設定
►主題
►主題一覽
►勾選喜歡的主題
►選擇頻率（每12小時、每天、每3天、每週）

完成設定後，主題就會依照用戶選擇的頻率自動輪播，再不用擔心部分主題「被打入冷宮」。

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲主題輪播功能。（圖／記者劉維榛翻攝）

四、2023年新功能｜收回功能再升級

LINE收回訊息的功能相當實用，就算傳錯對象、訊息有錯字，24小時內都能收回補救。去年LINE升級此功能，以往僅有文字訊息、語音訊息、位置資訊、聯絡資訊、貼圖、相片或檔案可在24小時內收回，相簿上傳照片、記事本張貼的通知訊息仍會存在，即便擔心對方誤會也無法處理。

如今相簿、記事本的通知訊息都能收回了！不過要注意的是，此功能是收回「通知」的訊息，上傳的照片和記事本內容不會被同步刪除，若要移除，仍要點進頁面內按刪除。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE台灣官方BLOG）

▲收回功能再升級。（圖／翻攝自LINE台灣官方BLOG）

五、2023年新功能｜白色勾勾

透過LINE傳送照片、影片時，一次只能點選50個檔案，若分次傳送，但照片又長得有些類似時，就可能會重複傳送。不過將LINE更新到最新版本後，只要是在「該聊天室」傳送過的照片或影片，檔案的左上方就會出現「白色」的勾勾。

若真的想要再次傳送該張照片也無妨，直接點選仍可發送；另外，不論是收回或刪除訊息，白色勾勾仍會存在。

▲▼留稿用 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲傳過的照片會顯示白色勾勾。（圖／記者曾筠淇翻攝）

六、實用小技巧｜關閉語音通話

如果不想被LINE電話打擾，可以按照以下步驟設定：

►進入「設定」
►點按「一般」並找到「通話」
►將「開啟語音通話功能」關閉

關閉該功能後，除了無法接聽電話，也無法接收未接來電的訊息。記者實際測試該功能，發現關閉以後，若有人打LINE電話，聊天室視窗會顯示「XXX（好友名字）來電。但『開啟語音通話功能』目前為關閉狀態，故無法接聽。」

至於撥打LINE電話的一方，螢幕畫面則與平時撥打時顯示的一樣，掛斷電話後只會顯示「取消」，並不會知道對方已經將語音通話功能關閉了。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼撥打方不會知道對方關閉語音通話功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

七、實用小技巧｜無聲訊息

如果擔心回訊息會打擾到好友，可以按照以下步驟設定：

►進入「設定」
►點選「LINE Labs」
►將「無聲訊息」功能開啟

傳訊息時，請按以下步驟：

►長按「傳送鍵」
►點選「無聲傳送」

完成設定後，好友仍可正常收到訊息，但不會另外跳通知，所以如果怕打擾，或壓根不想對方馬上看到該訊息，都可以使用「無聲訊息」的功能。

▲▼ LINE的9項實用功能。（圖／實習記者徐芷儀攝）

▲將「無聲訊息」功能開啟，對方仍會收到訊息，但不會收到通知。（圖／ETtoday資料照）

八、實用小技巧｜一鍵翻譯

手邊若有看不懂的外文，可依以下步驟一鍵翻譯：

►進入聊天室
►點選相機
►選擇「轉為文字」並按拍攝鍵
（此時手機會顯示照片中的文字）
>>第一種：可按「將原文即時轉為翻譯文字」
（翻譯文字會直接顯示在照片上）
>>第二種：可按「翻譯成繁體中文」
（也可按鍵頭選擇其他語言，包含日文、韓文等）

如果手上有份紙本文件，但不想一個字一個字打成電子檔，只要透過此功能辨識，即可一次複製文字；另外，用戶按照上述步驟，就可以輕鬆翻譯，大致了解外文在寫些什麼。此功能電腦版也可使用，透過「截圖」功能並按「轉為文字」即可，不過，有時文字會辨識錯誤，還是要稍微檢查。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼LINE可以簡單翻譯外文，不過仍要稍微檢查、順過。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲「即時轉為翻譯文字」會直接在圖片顯示翻譯後的文字。（圖／記者曾筠淇翻攝）

九、實用小技巧｜打造個人群組

設定個人群組，請依以下步驟創立：

►點選「加入好友」
►點按「創立群組」
►選擇「下一步」

LINE群組其實只有「一個人」也沒問題，只要在點選「建立群組」後，直接選擇下一步即可成功創立一人群組。

過去就有網友討論過，一人群組可以當記事本，讓用戶記錄一些代辦事項，另外也可以透過相簿功能，免費備份重要照片。除了個人群組，LINE之前也有推出「Keep筆記」，用法類似於一人群組，也可以備份照片、連結、檔案等。

▲▼留稿用 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲很多人都會建立個人群組。（圖／記者曾筠淇翻攝）

十、實用小技巧｜小算盤（限電腦版）

如果有計算需求，除了打開手機的計算機、電腦的小算盤，也可以透過LINE協助。如果使用的是電腦版的LINE，用戶只要在對話框輸入（+-*/）的算式，並打上「=」，答案就會自動跳出。

▲▼留稿用 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲若有計算需求，可以透過電腦版的LINE協助（圖／記者曾筠淇翻攝）

舉例來說，對話框打上（5+9）*8，接著輸入等於，即會跑出正確答案112，且經過實測，不論是輸入全形或半形的數字、符號，只要算式完整，就可以獲得答案。

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