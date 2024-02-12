開工拜拜迎財神！6良辰吉時曝　1點記得要避開

▲許多公司行號會在大年初五開工拜拜。（圖／資料照）

記者李芷萱／綜合報導

大年初五迎財神，大部分老闆也會選擇在初五時開工拜拜，祈求新的一年財源滾滾、事業順利。命理專家雨揚老師分享2024甲辰年6個適合開市的吉時，和開工拜拜的步驟及注意事項，讓民眾都能順利地掃去前一年的穢氣，好好迎來新的一年。

雨揚老師指出，開工日拜拜記得要避開老闆或主管的生肖沖煞，且拜拜的時間最好是在下午1點前拜完，拜拜位子則可以選擇公司大門，記得要找光線明亮的地方，且祭拜儀式結束之後，要把三杯酒水往外潑灑，再將供品分給員工以及發放開工紅包，此外，如果公司有另請管理員和保全，也建議可以發紅包，代表一種心意，以及拜拜儀式不同行業有各種做法，並無硬性規定流程和方式，心誠則靈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，雨揚老師也在臉書分享6個適合開市的良辰吉時，不過若無法配合以下時間，也可以先開工之後再拜拜。

吉時一：2月12日，早上5點到7點以及早上11點到下午1點

吉時二：2月15日，早上9點到下午1點

吉時三：2月21日，早上5點到11點

吉時四：3月4日，早上7點到下午1點

吉時五：3月6日，早上5點到9點以及早上11點到下午1點

吉時六：3月8日，早上5點到7點與早上11點到下午1點

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！