2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上！　資深彩券行員工揭密

▲2024龍年，台彩推出不少龍年造型刮刮樂，2000萬超級紅包，不少民眾一本一本的買，業者估買氣較去年增2成。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台彩過年推出的2000元刮刮樂，一直是民眾過年試手氣的指標。有彩券行員工根據長期觀察，表表示千萬不要買1本來刮，至於要怎麼挑？他也透露他認為的幸運尾數，容易開出5000以上的獎項。

這位彩券行員工在Dcard發文「跟各位說，2000元刮刮樂一整本一共18張，一本的獎項會有兩張5000元，或者1張1萬甚至更大的獎，但是其他都是2000跟1000，還有槓龜，能刮出1張1萬已經是非常幸運的事。想要試看手氣，千萬不要買1本來刮，基本上會賠爆，出現10萬以上的獎項機率真的非常低....。」

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不過員工也透露，曾經有一家人要買2000刮刮樂，並沒有挑到那張放在最右邊「號02」刮刮樂。後來有位阿伯來就說他要最右邊那張，沒想到就刮中了100萬，其實運氣也很重要。

▲不少民眾會在過年期間到彩券行試手氣，大樂透春節加碼，刮刮樂買氣增加不少。（圖／記者呂佳賢攝）

員工長期觀察經驗，給不同面額的刮刮樂0%~80%的推薦指數，最推薦500元及2000元兩款刮刮樂：

⬧100元刮刮樂不推薦：中獎的機率真的蠻低的，不是沒中就是只有100元的獎金。

⬧1000元刮刮樂30％推薦：1200萬的大吉利、1000萬的大麻將要馬不中，要馬中獎才500起跳，覺得超級不划算。

⬧300元刮刮樂50％推薦：彩券行做那麼久，看過最大獎也才15000元。

⬧200元刮刮樂60%推薦：中獎機率50%的不推，不是打平就是沒中，頭獎200萬的才推。

⬧500元刮刮樂80%推薦：不推100%中獎率的，因為都是100元居多。會推頭獎500萬，一本50張裡一定有一張5000元。

⬧2000元刮刮樂80%推薦：沒有什麼中獎技巧就是拚運氣，認為序號「2號」容易開出5000元以上獎項。