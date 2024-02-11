30歲沒工作！她「躺平3年」曝真實想法：我是廢物草莓族

▲30歲女網友已待業3年，開始怕無法融入社會。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／CTWANT

現今不少人面臨低薪、高物價的困境，甚至有人連工作都找不到。一名30歲女網友表示，她3年前離職後一直待業中，雖然家裡沒有給過多壓力，也會補貼她生活開銷，但長時間在待業的狀態，她的壓力其實越來越大，開始害怕無法融入社會，甚至不敢出門社交，感嘆「我覺得我是廢物草莓族」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

該名女網友在Dcard以「#閒聊 待業的憂鬱」為題發文，表示她3年前離職後便待業在家，但家裡沒有給她太大壓力，強調工作寧缺勿濫，也願意補貼她的健保費及基本生活開銷，但隨著時間過去，她的壓力卻越來越大，感嘆「雖然家裡有資源，可以慢慢找，但我家也不是什麼富有家庭，長時間沒工作，久了沒跟人社交，我開始感到害怕，怕無法融入社會」。

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原PO進一步透露，由於自己性格較內向，平時也沒有社交活動，甚至不敢出門找朋友，「跟我同期的都已經結婚、工作穩定，都有上軌道，而我畢業後，與社會脫節，不知道自己在幹嘛…」；最後她也指出，其實她只想要有一個穩定的工作，能有固定收入養得起自己就好，「慢慢把家人幫我代付費用還回去，然後融入社會，正常上軌道過日子就好了」。

此文一出，許多網友紛紛留言指出「老實說你爸媽如果沒給你壓力，真的很好，因為待業已經三年（不是三個月），我覺得有點過份；但是如果這三年有再去進修的話，就另當別論」、「只要斷金援就會去工作了」、「待業久了要踏出第一步要有勇氣一點，也可參加就業服務站的職業訓練」、「可以先找簡單的打工，待業三年真的很久」。

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