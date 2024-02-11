基層出身新科立委3寶爸！　羅廷瑋盼進教育委員會推「友善親子」政策

▲3寶爸羅廷瑋盼未來進入教育委員會 。（圖／羅廷瑋提供）



記者崔至雲／台北報導

年僅34歲的國民黨台中市第六選區新科立委羅廷瑋，從基層出身，他一路從里長、議員進入他的政治之路，身為三寶爸爸的他首重親子議題，未來想進入教育文化委員會，將地方民眾心聲傳達到中央。

羅廷瑋表示，中西東南區是台中市的舊城區，火車站在他的選區、舊市府在他的選區，台中的繁榮從這裡開始，近年隨著都市擴張、更新，年輕家庭搬入中西東南區，人口的改變，讓工商環境改變，讓世界看見中西東南區的潛力，吸引國際的商場投資，這裡正在改變。

羅廷瑋強調，現在的年輕人要生小孩不容易，截止去年12月，台灣已經34個月「生不如死」，長達3年的時間，台灣人口正在減少，而中西東南受利於城區再生，讓許多小家庭遷入，這不會只是台中的珍稀族群，而是應該用全國的力量，保護願意生養的小家庭。

「年輕人是經濟脆弱的族群，收入都不夠用了，如何儲蓄？」羅廷瑋指出，經濟一不好，全家生活就陷入困頓，天下父母心，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，從基層出身更了解年輕爸媽的痛點，進入國會要做大家的後盾。

羅廷瑋說明，年輕人需要的幫助他來準備，托嬰托育要有後援，他推動公托公幼倍增，年輕人需要安全宜居的生活空間，未來希望蓋社會住宅，年輕人想要拚事業再生育，並爭取凍卵生育、放寬個人代孕減緩少子化。

「照顧小家庭就是社會穩定的基礎，小家庭面臨著上有老，下有小的困境」，羅廷瑋強調，擔任立委，要為小家庭發聲，65歲以上、6歲以下的健保補助是他對選民的承諾，減緩夾心餅世代的壓力，讓青年無後顧之憂的拚經濟，國家才有力量。

