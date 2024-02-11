過年打牌一路旺，突然站不起來！職能治療師教兩招肌能系放鬆法

▲過年時和親友一起打麻將熱鬧又有趣。（圖／資料照）

記者楊智雯／台北報導

過年時少不了和親友一起打麻將，打牌時一路旺到底捨不得離開，突然站不起來！這下可糗了！長期打牌姿勢不良，桌子高度不適當，再加上打麻將有勝負，會使得情緒緊張，長時間維持在不對的姿勢，肌肉就開始提出抗議，容易造成肩頸痠痛，如果打牌時間很長，又沒有正確的坐姿，還會引起腰部痠痛不適，職能治療師鄒佳和針對打麻將過久常見的肩頸痠痛、腰部不適等肌肉疼痛相關症狀， 提供給民眾在家可以自行預防和處理的方法。

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▲肩頸痠痛時的肌能系貼紮法。（圖／鄒佳和提供，下同 ）

肩頸痠痛：放鬆頭半脊肌及斜方肌

職能治療師鄒佳和說長時間打牌最常見的就是肩頸痠痛，他解釋「頸部的肌肉直接連在頭皮上，一但肩頸肌肉酸痛可能連帶會有嚴重的頭暈想吐感」，肩頸痠痛很難受，想要快速有效的預防和伸展貼紮很有效，職能治療師鄒佳和說「肌能系貼紮是藉由貼布對皮膚產生的力學效應來達到減緩疼痛、減輕組織壓力，一貼就會覺得放鬆很多」，透過簡單的操作方式，民眾也能輕鬆上手進行貼紮。

為支撐頸部豎脊肌，貼紮支撐該處，先把頭低下，收起下巴，將布下貼在藍色錨點，分支沿著箭頭方向貼上髮線，最後使用撫平。放鬆斜方肌，分別從兩側肩峰位置的黑色錨點，順著黑色箭頭貼在上方斜方肌貼，以及下面一條從肩頸往脊椎貼，最後用手撫平貼布。

▲腰部不適時的肌能系貼紮法。

腰部不適：支撐腰部

長時間打麻將，突然要站起來的那一瞬間手想摸腰、很難挺直身體，腰部肌肉突然很痛，讓整個人動彈不得，難不成接下來只能躺在床上休息了嗎？職能治療師鄒佳和說「舒緩腰部的僵硬不舒服，貼紮很快有用」，先彎腰，將貼布末端貼在背部下方的髂後上棘，也就是藍色錨點位置，以自然張力向上順貼即可，不只久坐造成的腰部不適可以用，彎腰做菜、經常負重的勞工朋友，也都可以用此方法紓緩腰部肌肉。

▲職能治療師鄒佳和。（圖／鄒佳和提供）

肌能系貼紮技術是所有人都可以輕鬆上手的舒緩方法，可以廣泛運用在日常中，且貼紮的工具很容易買到，使用時皮膚表面清潔很重要，建議洗完澡後擦乾水，不要擦乳液直接貼，職能治療師鄒佳和提醒「貼紮一般可貼3天，但是台灣太潮濕，皮膚容易出油，無法貼到3天，如果3天不到，皮膚感覺癢癢、紅紅的就是過敏了」，有過敏反應就不能再貼了。