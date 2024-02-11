重機外送員迴轉！撞直行騎士「頭破滿地血」害殞命…下場曝

▲2騎士對撞的瞬間。（圖／資料照）

記者劉人豪／台北報導

一名江姓外送騎士，2022年3月時，沿新北市新店青山路往安康路方向迴轉時，與對向直行的李姓騎士發生碰撞，雙方頭部皆受重創倒地不起，連安全帽都噴飛，李姓騎士送醫後不治，台北地方法院依過失致死罪，處有期徒刑8月，緩刑2年，賠償130萬。

該起事故發生於2022年3月8日上午9點多，江男是名外送員，騎乘黃牌重機送餐，但在迴轉時與對向直行的李姓騎士（無照）發生車禍，兩人皆顱內出血、全身擦挫傷，其中江男還有牙齒斷裂的傷勢。警消人員到場就看到兩人倒地一動也不動，滿地鮮血，送醫後李姓騎士不治身亡。

▲雙方碰撞後倒地、安全帽噴飛，滿地鮮血。（圖／資料照，下同）

判決書指出，江男騎乘大型重型機車，沿新北市新店區青山路往安康路方向行駛，行經青山路欲左轉彎時，本應注意汽車行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行，而依當時況，並無不能注意之情事，竟疏未注意讓直行車先行，即貿然左轉彎；而李男當時騎車沿青山路往康橋國際學校方向行駛至該處，一時閃避不及，導致雙方發生碰撞，李男當場人車倒地，因而受有頭部外傷併四肢多處擦傷之傷害，經送天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院急診救治，但仍於同日下午1時36分許因創傷性休克而不治死亡。

江男於警詢及偵查中，坦承未注意讓直行車先行，即貿然左轉彎，不慎撞擊李男，導致李男死亡。事後坦認犯行，並積極尋求與李男家屬和解之機會，表示願意賠付相當金額的損害賠償金，且已與李男母親達成調解，賠償其所受損害，而李男母親表示願意給予緩刑機會。

法院審酌江男竟疏未注意而肇生本件車禍，造成李男因而死亡，然念其犯後終知坦承犯行，堪認尚具悔意，且願意先行賠償家屬相當金額之損害賠償金，又已與李男母親達成調解賠償其所受損害，尚見悔悟之意，台北地方法院依過失致死罪，處有期徒刑8月，緩刑2年，賠償130萬。