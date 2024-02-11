新北林口崇林國中冬季日本教育旅行　台日學生交流收穫滿滿　

▲新北林口崇林國中冬季赴日本教育旅行 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口崇林國中在寒假1月19日至25日，校長和老師特別帶領32名七、八年級學生，到日本福岡進行七天六夜的教育旅行，內容包括接待家庭文化體驗、宮竹中學校及純心中學校交流，另外也規劃當地自然及歷史著名景點，讓學生身歷其境，將書本中的知識，轉化成活生生的體驗與感受，也真正走出台灣，體驗不同文化與人情，與國際世界接軌。

同學在出發前2個月就開始為這趟旅行做準備，學校規劃課程學習日本語的問候、用日語自我介紹、了解日本的氣候、歷史、地理及文化禮儀，也邀請在台灣的日本人分享生活點滴。八年級楊翔証說，上過課後才知道，原來常說的口頭禪「蛤？」，在日本千萬不要說，會被誤會在嗆人。

為了深入了解日本家庭的日常，學生與8個家庭進行Homestay的體驗。八年級林弘燁說:「Home爸媽住在深山中，所以晚餐是享用他們親自獵來的鹿肉，也開車帶我們去尋找野鹿及其他野生動物，這是在臺灣沒體驗過的。」此外，八年級林妍希說:「Home爸媽家中收藏武士刀及頭盔，每個重量都不輕，他們還特別讓我試戴看看，真是超酷的」。

這次教育旅行，與日本的2所學校進行交流。在宮竹中學校，2國學生一起共進午餐，一起上課，課程包括傳統日本文化的課程，像是茶道、劍道、日本的傳統遊戲劍球及福笑等。

七年級林沛晴說，「雖然一開始語言溝通並不容易，但是日本學生主動熱情地透過Google翻譯找我們講話，陪我們上廁所，還在外面等；自我介紹時談到興趣，如果一樣也大聲回應我也是，讓人感到非常暖心。」七年級林善平說，「玩劍球時，日本同學大方地告訴我一個祕訣，所以我居然可以成功4次，得到掌聲，很難忘的經驗。」

另外一所交流的中學校是在長崎市的純心女子中學，在到達學校的路上，突然飄下大雪，學校決定中午提早放學，2國的學生見不到對方，都覺得有一點遺憾，於是靈機一動，彼此都馬上錄了一段影片給對方，看到溫暖的問候及歡迎歌，這種默契讓2國的師生都倍覺感動。

旅行中學校還特別安排在課本中提到的歷史事件，參觀長崎原子彈資料館，更體會戰爭的殘酷及和平的重要，也參訪馬關條約的簽約地春帆樓，彷彿將歷史課搬到現實生活中。也了解日本的溫泉及會席文化，學習如何穿著浴衣，因為是裸湯，同學從一開始不好意思泡溫泉，到最後居然享受在其中。

崇林國中校長徐巧玲表示，創校以來，學校就重視國際及雙語教育，除了遠近馳名的英文研究社，去年更增設日文社，因此，規劃了日本教育旅行。學校也預計在今年暑假，規劃至紐西蘭進行3周文化交流，更要全額補助一位經濟弱勢學生前往，最終的教育願景都希望培養孩子成為具有國際觀的未來領袖，一起為世界和平及永續發展而努力。