快過年卻不還5萬元！他討債反被鎌刀割頸濺血　友怒砸車報復

記者戴上容／新北報導

新北市一名37歲陳姓男子向王男借款5萬元，卻遲未歸還，債主王男和友人何姓男子昨5日晚間6時許，找來陳男談判，未料雙方爆發衝突，陳男掏出鐮刀割傷何男，債主這方的朋友後續拿棍棒砸毀陳男車輛；警方獲報趕抵，已將陳男壓制帶回，今6日上午7時許，也在桃園楊梅找到砸車2名男子，全案偵將依傷害、妨害自由、毀損罪嫌送辦。

▲遭砸車輛 。（圖／記者戴上容翻攝）

這起傷害案件發生在林口區文化北路二段，昨2月5日晚間6時許，債主46歲王姓男子日前借5萬元給陳男，但陳男快到過年卻遲遲未歸還，王男昨帶著33歲何姓男子跟欠債的陳男談判。

▲雙方扭打 。（圖／記者戴上容翻攝）

未料，談判破裂，陳男要開車離開時，債主王、何兩人擋住陳，陳男氣炸從車內拿出一把鐮刀割傷何男的手臂、手掌 和頸部，雙方爆發扭打，三人掛彩送醫，無生命危險，後續全被警方帶回派出所偵辦依傷害、妨害自由、毀損罪嫌送辦。

何男遭砍傷後，他的友人再持棍棒砸毀陳嫌車輛，警方案發後已成立專案小組，調閱相關監視器，也在今6日上午7時許，在桃園楊梅逮到兩名砸車的24歲林男及28歲余男犯嫌。

▼３人喬債爆發衝突。（下圖同／記者戴上容翻攝）