春節林口竹林觀音寺交管　住戶憑通行證進出... 占用道路將驅離

▲林口分局春節將針對竹林觀音寺及購物中心附近交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口警分局因應農曆春節期間竹林觀音寺參拜人潮，將進行寺邊交通管制，從2月10日（大年初一）至2月14日（大年初五）每日7時至17時，除管制區內住戶可憑通行證通行東林街外，其餘車輛由竹林路（林口國小端）進入管制區，並遵行單向通行管制路線。

林口警分局為因應農曆春節連假，確保轄區各重要路段、廟宇、傳統市場及百貨商場等易壅塞區域交通順暢，除規劃各項勤務執行，並將透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，維護春節連假期間交通順暢。

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另竹林山觀音寺依往年農曆年間都有大批信眾前往參拜，警方從2月10日（大年初一）至2月14日（大年初五）每日7時至17時，針對周邊道路執行車流進、出管制（林口路與竹林路口），另針對佳林路、寶林路、東林街、文化一路沿線路口及鄰近各重要路段規劃交通疏導崗疏導車流，除管制區內住戶可憑通行證通行東林街外，其他車輛請由竹林路（林口國小端）進入管制區，並遵行單向通行管制路線。

轄內三井OUTLET等購物中心及各傳統市場周邊加強車流導引，實施車輛進出管制、行向分流等交管措施，同時加強違規停車取締。警方建議民眾多多利用大眾運輸工具，呼籲自行開車採買的民眾可事先透過「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢停車空間，多利用賣場周邊公有停車場，切勿任意違規停車影響交通。另賣場業者亦會派員於賣場出、入口，協助疏導管制或導引至替代停車場，如車輛於滿場時仍占用道路排隊等候進場，警方將予驅離，以維順暢。