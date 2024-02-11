33歲人妻「留遺書」離家出走！罹患癌症淚訴：怕連累5歲女兒

▲哈爾濱33歲患癌女子留下遺書離家。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

因懷疑癌細胞已經轉移，33歲的哈爾濱患癌女子申瑋，在留下了一封遺書後離家出走。近日，申瑋的丈夫崔先生表示，妻子在離家出走前，妻子曾和5歲的女兒打過視訊，當時他的岳母也在女兒身邊，「妻子和岳母說，怕她身上的病連累到女兒，讓岳母帶女兒去醫院檢查。」

據《極目新聞》報導，尋人啟事資訊顯示，申瑋，女，33歲，身高165公分，體態正常，2023年罹患乳腺癌，陸續接受了手術、化療、放療等治療。

2023年年底，她突然感覺不適，懷疑癌症轉移，情緒消極緊張。2024年1月2日，申瑋在哈爾濱市南崗區盟科涵舍社區離家出走，警方查到當天17時10分左右，申女曾在永泰城附近出現過。

丈夫表示，2023年妻子罹患乳腺癌，妻子此前挺樂觀的，定期會到醫院接受檢查治療。但到了12月份，妻子總是懷疑自己癌症轉移了，心情特別不好，情緒消極緊張。

「她晚上總是睡不著覺，經常在手機上查看有關病情的問題，很多事都往最壞的方面想」，丈夫說，前不久，妻子長了個口腔潰瘍，她就覺得是癌細胞已經轉移到了口腔裡。妻子離家的前一晚，他們一起去親戚家做客，回家後還一起吃漢堡，並沒有太多異常，但第二天妻子留下一封遺書後消失不見。妻子離家出走後，他們在警方的幫助下，調取了社區周邊的監控錄影。

監控畫面顯示，1月2日9時05分左右，申瑋身穿黑色長款羽絨服、黑色褲子以及棕色棉靴從小區離開。丈夫說，妻子從家中離開後，步行到了離家1.5公里左右的征儀路附近，後面攝影機就再沒拍到其身影。

「妻子出走後，曾經給5歲的女兒打過一個視訊電話」，丈夫表示，當時他的岳母也在女兒身邊，妻子和岳母說，怕自己身上的病連累到女兒，讓岳母帶女兒去醫院檢查。當時，岳母和女兒通過視訊看到，妻子那邊的背景黑乎乎的，但能看出有些許亮光，無法分辨具體是什麼地方。

最新消息指出，丈夫透露，妻子在離家7天後被找到，消失幾天沒吃東西，手機沒電關機了，曾產生輕生念頭，但因捨不得孩子跟家庭，沒走出那一步，感謝大家的關心。