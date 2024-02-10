先嗇宮國運籤！抽到「下下籤」　籤詩內容曝光

▲新北三重先嗇宮抽國運「下下籤」。（圖／新北市文化局提供）

記者邱晟軒／綜合報導

新的一年，全台各大廟宇陸續抽出了國運籤，位於新北市三重區的先嗇宮抽出一支「下下籤」。對此，先嗇宮董事長李乾龍解籤詩，此詩意思是要台灣不管朝野或兩岸，都要放下是非，不要再吵來吵去，要大家共同為全台2300萬人民打拚。

先嗇宮9日深夜抽出國運籤，抽中「第十六首」下下籤，詩詞為「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，李乾龍解惑，指出這首籤詩就是在說「台灣島內，不管朝野或是兩岸，都要放下」。

據《中時新聞網》報導，李乾龍坦言，昨天看完這個籤詩，一整晚沒睡。他解釋，神農大帝非常靈感，透過這首籤詩暗示，兩岸應該放下是非，尤其台灣的朝野雙方更是如此，不該繼續吵來吵去，應共同為全台2300萬人民努力。

▲湧蓮寺抽出國運籤「貴人一指笑顏開」，與去年相同。（圖／翻攝自臉書／蘆洲湧蓮寺）

除了先嗇宮外，位於台北市大同區的大龍峒保安宮則是抽出了一支「中上籤」，暗示台灣今年大概會呈現一種「先苦後甘」的局勢，且上半年可能會很辛苦；而以神準聞名的台南南鯤鯓代天府，抽出中上籤「進士及第」，在農曆六月國運反轉，漸入佳境。

另外，新北市蘆洲湧蓮寺也於9日深夜抽初國運籤，其中「士籤」抽取到與去年相同的第77首籤詩「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜。永遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」，屬於下中籤，籤詩的解說為後方解說寫道「如夢說夢，虛名虛望，只好待時貴人接引，此卦夢中拾財之象。凡事空勞心力」。