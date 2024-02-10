與家屬失聯2年！失蹤獨居婦寒夜獨行山路　警助團聚

▲仁愛暖警日前尋獲與外地家屬失聯長達2年的獨居婦人。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉曹姓獨居婦人與住在台北市親屬長期失聯，日前在寒流來襲、冷風刺骨的夜裡，獨自行走在台14甲線公路上時被警方發現，並發現曹婦為家屬報案協尋的失蹤人口，隨即轉報家屬，協助一家人在年前團圓。

仁愛警分局指出，南豐派出所警員謝昕緯當天執行巡邏勤務時，在台14線73公里處道路看見曹姓婦人獨自一人，趨前關關心，並帶她返回所內、沖泡熱茶讓曹婦驅寒，

經了解，曹婦獨自居住在仁愛鄉南豐村，其居住的台北市親屬因無法聯繫曹婦，早於111年12月間就向警方報案曹婦行方不明、請求協尋，時隔整整2年後終於被警方尋獲、辦理撤尋，並通知婦人親屬，家屬也萬分感激警方辛勞、幫他們了卻心願。

▲仁愛暖警於年前尋獲身心障礙曾姓男子、協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，翠峰派出所也於2月5日上午接獲110通報：慈峰巷有曾姓重度身心障礙民眾騎機車外出許久未返，其母親擔心兒子安危，所長張勝華、警員黃惟昕立即調閱監視器尋找，發現曾男並未騎乘機車經過台14甲線方向，研判應仍在部落內，立即請沿線居民協助並往慈峰部落尋找，並依居民提供之線索，終於在靠近瑞岩部落之白狗農路尋獲曾男，經協助返家並交由其母親照顧，家屬對警方熱心協助表示由衷感謝。