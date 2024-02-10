7旬迷途阿嬤深夜徘徊超商！文一警急供熱食　溫馨助返家

▲文山第一分局日前接獲超商店員報案，表示有名老婦於店內徘徊遲遲不離開，木新派出所警員到場了解助她返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

文山第一分局日前接獲超商店員報案，指出有名老婦在店內徘徊遲遲不走，木新派出所警員獲報立刻抵達現場，發現張婦患有失智症，忘記返家的路，經警員洪一民、許聖忠耐心安撫情緒、提供熱呼呼食物後，同時也趕緊聯繫其家屬，讓迷途老婦順利返家團圓。

木新派出所警員洪一民、許聖忠等2員，日前執行深夜巡邏勤務時，接獲超商店員報案，疑有名迷途老婦徘徊在店內，洪等2員獲報後立即抵達現場，因婦人對周邊環境感到陌生害怕，時值夜深天候嚴寒，趕緊將婦人帶返派出所安撫情緒及提供溫熱食物予暖身後。

▲文山第一分局木新派出所警員洪一民、許聖忠耐心協助迷途奶奶返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

老婦才緩緩提及自己居住於安養中心，因安養中心整修，故暫時搬去與家屬同住，但忘記回家的路在哪，員警獲得相關資訊後，前往相關機構詢問資料，成功聯繫張婦家屬到所讓張婦安心返家團圓，離去前張婦及家屬對員警助人的熱心十分溫馨及甚表感激。

對此，木新派出所所長徐麟凱呼籲，民眾若家中有失智年長者，可由家人偕同至本市各分局偵查隊進行指紋建檔，以及為其掛上防走失手鍊等物，若有走失情形即可聯絡家屬；另民眾若在路上發現老人家有神情慌張、不知所措的狀況，或是長時間徘徊逗留的情形，請速撥打110通知警方到場協助。