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老婆突辭職放鳥房貸！人夫氣炸「要我找婆婆借錢」　網：吃定你了

▲▼吵架。（圖／CFP）

▲老婆突辭職放鳥房貸「找婆婆借錢」，人夫氣炸「知道我收入高，我爸媽有錢才這樣」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友表示，媽媽多年前替他買一間房子，送給他未來結婚後使用，然而老婆婚後卻不願意住那間房子，堅持一人扛一半貸款也要買新房，不料前陣子老婆卻無預警辭職，現在沒有錢付房貸，要求他多出錢，甚至叫他去找媽媽借錢，讓他覺得感受非常不好，其他網友看了貼文也說「她吃定你了」。

原PO在Dcard表示，媽媽多年前在家裡附近替他買一間房子，準備留給他結婚後使用，沒想到婚後老婆不喜歡房屋的地點和格局，不願意居住，堅持夫妻倆一人扛一半房貸買新房，由於他的收入一直很穩定、信用也很好，所以很順利辦完貸款並買下房子。

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不料過了半年，老婆突然說「工作壓力太大」無預警離職，直到5個月後才找到新工作，而且收入遠遠不如之前，也拿不出錢繼續繳房貸，因此開始要求他多出，「我說我也沒錢，除非賣掉股票，但現在正在漲，結果老婆逼我去跟媽媽借錢，或是賣股票」，讓他非常傻眼。

他認為，當初是老婆不願意住在他的老家附近，現在卻他去找媽媽借錢，這樣會不會太過份了？「當初說好房貸一人一半，自己先毀約，為什麼平常不多存點錢、少買衣服、少出國玩幾次不是，就有錢了嗎」、「老婆聽了以後，我們吵很兇，她覺得我不願意體諒她工作的辛苦」。

原PO最後感嘆，「我是覺得老婆任性離職、隨意花錢和不認真理財，都是因為知道我收入高，我爸媽有錢才這樣，畢竟不可能讓房子被銀行法拍，這樣虧很多，最後我和我爸媽還是會扛下來」。

▲▼情侶吵架。（圖／CFP）

▲網友感嘆，「你老婆根本吃定你了」。（圖／CFP）

貼文一出，立刻引發網友熱議，有人說，「我是女的都想罵翻你老婆，誰的工作不辛苦，說你沒體諒她，她才沒體諒你勒」、「離婚吧，算準你能扛的」、「繳不出就賣房，住媽媽買的那間吧，別再掏空自己媽媽的養老金」、「任性的一律離婚」、「你老婆根本吃定你了」。

不過，也有人認為，「她叫你多出，又沒有說她完全不出，剛換工作本來就比較辛苦要適應，也不是完全不去找工作，有錢幫忙一下不能嗎，都是夫妻了別計較這麼多，以後妳遇到困難她也會幫你」。

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