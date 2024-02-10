過年期間招財偏方5招　讓你財源滾滾來

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農曆新年是一個新的開始，也是可以靜下心來好好許願，發揮吸引力法則的好時機，相信許多人都想在新的一年裡，財富增長、事業順利、家庭和樂，除了努力工作和理財之外，有沒有什麼招財偏方可以讓你的財運更旺呢？以下一些過年期間的招財小偏方，不妨試試看，也許會有意想不到的收穫。

• 拜財神爺：過年期間，有三個最佳迎神旺財的時機點，分別是初一、初五和上元節。這三天，你可以朝向財神或正財的方位拜拜，或到財神廟裡求財或點財神燈，祈求財神爺賜福。

• 擺放招財小物：在家中或辦公室擺放一些招財小物，例如貔貅、魚缸、植物、燈火、金錢等，可以增加財運的氣場。擺放時要注意方位和方向，以吸引財氣。

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• 佩戴招財飾品：在自己身上佩戴一些招財飾品，例如尾戒、貔貅、魚形等，可以防小人，招財，招貴人和招桃花。佩戴時要注意材質和方向，以吸引財氣。

• 穿著招財服飾：過年期間，穿著一些招財服飾，例如紅色、金色、綠色等，可以吸引財神的眷顧，提升自己的貴人運，增加自己的財富。穿著時要注意顏色和位置，以增加財運的氣場。

• 寫下招財心願：過年期間，寫下自己的招財心願，可以讓自己更有動力和方向，實現自己的財富目標。寫下時要注意筆色和紙張，以增加心願的力量。寫完後，可以貼在財位處，或貼在門上，或供奉在財神像上，以實現心願。