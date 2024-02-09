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盤點過年期間必做的10件事　你中了幾項？

▲▼樂透,彩券,刮刮樂,公益彩券,威力彩 。（圖／記者許宥孺攝）

▲每到過年許多人都會玩刮刮樂試手氣 。（圖／記者許宥孺攝）

生活中心／綜合報導

農曆新年期間不僅可以與家人親友團聚，還有許多傳統習俗和活動，感受濃濃的年味。手刀盤點過年期間有哪些必做的10件事，看看你今年做了幾項？

• 發紅包、領紅包：過年「領紅包」可能被多數人看得比吃年夜飯還重要，透過紅包表達祝福和感恩，也是一種財富流動為自己增添幸運的象徵。

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• 準備年菜、吃年夜飯：吃年夜飯是除夕重頭戲，家家戶戶都有自己家的用餐傳統，準備豐盛的佳餚可不容易，所幸現在有許多外送或冷凍年菜，可以省去不少的時間和麻煩，讓團圓飯吃起來相對輕鬆。

• 辦年貨、準備年味禮盒：送長輩親友禮盒表達關心和尊敬，然而，除了逛年貨大街採買，近年也流行起網購禮盒直接送到親朋好友的家，更可以省去每次拜年提著大包小包的勞累。

• 打掃家裡、整理房間：過年期間，打掃家裡和整理房間是一種除舊佈新的方式，也能為家裡轉換好氣場，增加新年好運氣。

• 走春、去廟裡拜拜：新年期間走春和去廟裡拜拜是一種享受自然和祈求祝福的方式，也是一種增加健康和平安的象徵。現在除了去郊外或廟宇，也可以用網路或手機線上參拜，今年不妨試試看挑戰線上環台參拜，相信一樣祝福滿滿。

• 逛街買新衣新家電：過年前添購新家電或拿到紅包壓歲錢後手刀添購新衣，是許多家庭充滿儀式感活動，不僅更新了家庭用品，也為生活空間增加美觀和舒適度。

• 買福袋、樂透試手氣：過年期間最適合買福袋、樂透或刮刮樂試試手氣，也是許多家庭最愛在團聚時一起享受驚喜和招財的歡樂方式。

• 追劇、看電影、看過年特別節目：把握過年時追劇、看電影和看過年特別節目是一種放鬆自己和娛樂的方式，許多過年才有的賀歲片和綜藝節目，是不少家庭團聚時必備的BGM，增添不少年味。

• 打麻將、玩牌、玩桌遊：打麻將、玩牌和玩桌遊是一種增進感情和玩樂的方式，但現在用網路或手機也可以遠距與親友連線，一樣歡樂無比。

• 訂定新年新希望：訂定新年新希望也是一種激發新年動力和實現目標的好方法，適合把握新年新氣象，好好為自己規劃新年，並時時提醒自己努力實現。

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