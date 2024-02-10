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供奉「大魚大肉」比紙錢更有效！鬼怪作家揭：神有錢餓肚子也沒用

▲家家戶戶會在鬼門開時，準備需要供品，讓好兄弟吃得開心。（示意圖／CFP）

▲從宋代的故事來看，供奉豐盛的食物比紙錢更有用。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

拜神明到底要準備什麼供品？「鬼怪作家」蔡宗穎曾提到，宋代人與鬼怪的互動頻繁，而神鬼之間其實存在著人間也會出現的「賄賂」情形，例如曾有宅後的土地神，會收下鬼怪分享的食物；因此用「好酒肥鵝」這種豐盛的食物來供奉，比紙錢更有效，「否則即使有錢，卻肚子餓，那又有何用？」

蔡宗穎曾在《宋代讀書人與他們的鬼》書中提到，宋代人們認為，土地神不僅有著人性的弱點，甚至需要與鬼互通鼻息，以換取「收賄」的供品和維持人鬼之間的平衡。

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蔡宗穎分享，在《夷堅志．乙志》的〈秀州司錄廳〉一節中，洪邁記錄了一個在他家中與土地神相關的鬧鬼經歷。洪邁的父親洪浩在秀州擔任官職，家中經常鬧鬼，連9歲哥哥也聲稱見過鬼。直到有一天，一名妾被鬼附身，洪浩冷靜地用官服將鬼囚禁，並盤問來歷，也對於為什麼家中明明有供奉多位神明，卻無法阻止鬼魂入侵。

鬼魂向洪浩坦承，「佛神是善良的神，不干涉世俗的事情。真武大帝每夜都揮舞著劍杖，在屋頂上飛行，所以我們鬼魂都會謹慎避開他。至於宅後的土地神，作用並不強。只有宅前的小廟中的神明，每當我們出現時，都會警告並責罰我們。有一次，我剛進入廚房，司命神（掌管人命的神）問我要去哪裡，我回答說只是隨意走走。司命神警告我不要作惡，我回答說我不敢，於是就能夠留在這裡。」

從這故事得知，佛神就像長官一樣，只專注於大方向，不涉及日常瑣事。而真武神則是更高級的官僚，關注的是更重大的事務，對小事不負責，鬼只要躲避祂們即可。而鬼魂還說宅後的土地神「作用並不強」，只有宅前的司命竈神會訓誡他們。

洪浩當時很錯愕，還命令鬼魂去質問土地神，提到自己每個月都向土地神獻上「紙錢」，為何沒有盡到守護的職責，反而讓外來的鬼魂進入？鬼魂說，「官員難道不明白嗎？即使有錢，但若肚子餓，那又有何用？每當我進入家中，獲得了什麼，我都會分享一部分給祂，因此祂一直默默地容忍我們。」

由此可見，若其基本的欲望沒得到滿足，善與惡之間的界線就變得模糊不清；即使是土地神，也會被鬼魂「賄賂」。這一點跟中國古代官場現象非常相似，負責日常事務的低階官員「小吏」最容易被行賄，尤其是那些掌管特殊經費、文書、安排與高官會面的人，因此這種現象這不僅限於人間，神鬼間也有行賄的情形。

蔡宗穎分析，從洪家的案例可以看出一個觀點，「對於神鬼的供奉，豐富的食物比紙錢更有效。」尤其鬼魂還向洪家透露，冥界所期望的供品是「好酒肥鵝」，洪家卻只提供瘦雞，造成宅後土地神的饑餓，不得不用其他方法來滿足。

這個觀點也跟近代一些人認為敬奉土地神用「素食」的看法不同，若從宋代的這個故事來看，用「好酒肥鵝」等豐盛的葷食祭祀土地神，似乎更能保障土地神履行守護家園的職責。

▲▼「鬼怪作家」蔡宗穎撰寫《宋代讀書人與他們的鬼》 。（圖／時報出版）

▲「鬼怪作家」蔡宗穎撰寫《宋代讀書人與他們的鬼》 。（圖／時報出版）

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