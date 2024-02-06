印度爆竹工廠火警6死60傷！爆炸聲連環震天　居民狂奔逃命畫面曝

▲印度中央邦一間爆竹工廠發生火警。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度中央邦（Madhya Pradesh）一間爆竹工廠發生火警，已知至少6人死亡、60人受傷。根據現場畫面，橘紅色的火勢熊熊燃燒，灰白色濃煙直竄天際，背景還不斷傳出連環爆炸聲，員工及附近居民全都驚慌狂奔，就連原本正在拍攝意外畫面的人，也被嚇到拚命逃跑。

新德里電視台等外媒報導，這間爆竹工廠距離赫爾達（Harda）市中心約2公里，當地時間今（6）日上午11時左右竄出火舌，警消已經趕赴現場全力救火。根據逃出員工說法，當時廠內約有150名員工，不排除有人受困的可能性。

Massive fire at crackers factory in Harda district of MP. Sounds of repeated explosions causes panic in the adjoining areas. Further details awaited. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 @Shahid_Faridi_ pic.twitter.com/A5qQIX86Ev — Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) February 6, 2024

當地官員表示，傷患已經被緊急送醫，其中一些人情況危急。爆炸強度之大，就連數十公里之外的塞奧尼瑪爾瓦（Seoni Malwa）也能感覺到震動。

中央邦首席部長亞達夫（Mohan Yadav）表示，當局正在努力掌握事件細節，相關單位官員與救援單位已經前往現場，附近醫院也做好準備接收傷患。目前尚不清楚失火原因。