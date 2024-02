印度爆竹工廠火警6死60傷！爆炸聲連環震天　居民狂奔逃命畫面曝

▲印度中央邦一間爆竹工廠發生火警。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度中央邦(Madhya Pradesh)一間爆竹工廠發生火警,已知至少6人死亡、60人受傷。根據現場畫面,橘紅色的火勢熊熊燃燒,灰白色濃煙直竄天際,背景還不斷傳出連環爆炸聲,員工及附近居民全都驚慌狂奔,就連原本正在拍攝意外畫面的人,也被嚇到拚命逃跑。

新德里電視台等外媒報導,這間爆竹工廠距離赫爾達(Harda)市中心約2公里,當地時間今(6)日上午11時左右竄出火舌,警消已經趕赴現場全力救火。根據逃出員工說法,當時廠內約有150名員工,不排除有人受困的可能性。

