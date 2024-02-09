英蛇蠍護士連殺7嬰　入獄表現良好「竟獲牢房鑰匙」：宛如住酒店

▲英國女護士萊比殺害7名新生兒，遭判處終身監禁。（圖／擷取自X）

圖文／CTWANT

犯下震驚英國的「連環殺嬰案」女護士萊比（Lucy Letby）因涉嫌殺害7名新生兒，去年遭英國法院判處終身監禁。不過一名知情人士透露，殘忍弒嬰的女魔頭居然獲得一把監牢鑰匙，讓受害者的父母相當憤怒。

根據英國《每日郵報》報導，該起事件發生在英國西北部切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital），女護士萊比於2015年至2016年間趁著值夜班時，陸續謀殺7名新生兒，犯案手法包括強行餵奶、拔掉呼吸管及故意注射空氣或胰島素，導致5男嬰與2女嬰無辜喪命，最小的受害者僅剛出生1天。

然而，萊比的惡行之所以被揭發，是因為院方發覺新生兒的死亡比例「異常攀升」，恐怖護士的惡行這才曝光，除了被殺害的7名嬰兒外，院方調查還發現，另有10多名嬰兒曾被攻擊謀殺未遂。

當時警方搜索萊比住處時，起獲她的親筆自白信，寫道「我不配活下去，我故意殺了他們，因為我不夠好，無法照顧他們」、「我是一個可怕、邪惡的人，我做了這件事。」經過長達10個月的審訊，2023年8月英國法院判決出爐，萊比被依謀殺重罪判處終身監禁、不得假釋。

才剛被繩之以法5個月，一名監獄內部人士透露，萊比的獄中生活「像住酒店一樣」舒適，差別只在周遭房客全是罪犯，而且她因為表現良好，甚至獲得一把牢房鑰匙，這意味著萊比除了可以與其他囚犯進行社交活動外，也能保有自己的空間不被打擾。

英國國會議員薩曼莎迪克森（Samantha Dixon）也砲轟監獄長，將牢房鑰匙交給罪大惡極的犯嫌是「不正確與不公平」的一項決定。對此，監獄發言人證實，讓部分囚犯擁有居住的牢房鑰匙，是為了讓他們能保護自己的個人物品，消息一出，引起飽受喪子之痛的受害者父母相當不滿。

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