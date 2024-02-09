這所學校頂樓長出豆子！國中生開心採收製成豆花　師生們好驚艷

▲碧華國中學生食農教育 ，帶學生種豆到製作豆花。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區碧華國中位於新興重劃區域，周遭高樓林立、美食匯集，身為綠建築校舍與低碳金熊等級校園，在期末展現了食農樂活巧營造的豐碩成果。其中以師生親自栽種大豆，歷經成長照顧到採收，製成可口豆花的歷程，最令人驚艷。

這個計畫推動是由學校食農亮點班級906班，進行全班一系列的大豆學習課程。學生先在校園種植大豆，結合自然科學實地觀察毛豆、黃豆與黑豆的成長歷程與差異，並了解大豆對於環境的永續；社會科學課文中的大豆在現今全球上的重要經濟價值；結合家政課實際做出大豆製產品，並且透過學校營養師對於食物營養價值的專長，讓學生了解食物來源、原型樣貌、天然營養與豆製品加工過程，從種子一路到餐桌上的豆花及豆渣餅旅程。

導師陳文玲說，看著同學們一起整理農地，流汗種下向桃園農改場申請的花蓮2號黃豆與台南3號黑豆種子；歷經3個月的澆水除草照顧，採收後一直到製成豆花成品與豆渣餅食，內心真的是滿滿的感動與成就感。看到同學們吃下自己製成的美味豆花，這一段時間的努力參與，真的是非常值得。

營養師張巧穎說，透過跨領域的課程設計，學生能認識大豆全球的經濟價值、學習友善環境大豆種植方法，並了解台灣地產地消增加自給率及達到淨零排放的生產與消費模式。學生們藉由大豆的食物里程，做成豆漿後的豆渣再利用，讓學生認識與認同SDGs，並實現「消除飢餓-確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」、「責任消費及生產-促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」的永續目標。

碧華國小校長林建成說，書本上的理論說明可能只需要幾堂課，就能傳遞環境永續的內容給學生；但透過實際的種植與照顧大豆過程，更能讓學生體現愛護自然、珍愛生命及惜取資源的關懷心與行動力，進而致力於建構理性社會與永續環境而盡一分心力，這才是學校教育的核心價值。

課程結束後，將於校內合作社進行本次食農教育計畫靜態成果展示，並且會規畫將亮點班級課程的成果延伸至全年級共同參與。搭配學校食農教育、健康促進與體育SH150等課程活動的實施，以體現學校「健康美善碧華心、活力進步在地情、探索創新國際人」的願景精神。