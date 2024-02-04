大尺度配合！2爆乳泰女賣淫遭查緝　2男持辣椒水護花下場慘

▲警方查緝泰籍女子賣淫，汪男以為有嫖客找麻煩，前往護花連同遭逮。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區一名男子媒介2名從泰國來台女子，打著觀光的名義卻私下打工「賣淫」，日前警方執行網路巡邏時，發現2名泰籍女子賣淫廣告，並標榜「大尺度配合高」等流量密碼，警方循線查緝時，泰籍女子不斷呼救，男子以為嫖客上門找麻煩，持辣椒水及折疊刀前來「護花」，遭警方逮捕。

據了解，化名「金光」及「小美」的30歲泰國籍女子，上個月中（14日）持觀光簽證來台旅遊，就由30歲汪姓男子，接至三重正義南路套房，以每次2800元至4500元不等價格接客賣淫，由於金光皮膚潔白、身形玲瓏有緻，而小美作風大膽、尺度大，每天上門客人絡繹不絕，遭到警方鎖定。

▲泰女金光掌握流量密碼，標榜大尺度配合高從事性交易。（圖／記者陸運陞翻攝）

上個月底（29日）警方網路刊登廣告，前往查緝時，進入房內迅速將金光控制，但金光以為遇上搶劫，不斷以泰文呼救，驚動住在隔壁的小美，連忙向汪男求救，汪男聽聞，夥同30歲的邱男前往，卻不料，一進入房內遭警方壓制，並在汪男身上搜出辣椒水及摺疊刀，而邱男身上也搜出辣椒水。

汪男向警方供稱，只負責擔任租房、保護小姐安全的工作，另外再依小姐賣淫所得分潤，並非主要媒介，對此說法警方持保留態度，並將持續追查集團上游。訊後，警方依妨害風化、違反社維法將汪男及邱男移送偵辦，而金光及小美2名泰籍女子，則解送新北專勤隊收容，並擇期遣返。

▲汪男夥同邱男，持辣椒水及折疊刀前往護花，遭查緝的警方一同逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

三重分局長黃南山表示，淨化本轄治安是警察的職責，除了肯定執勤同仁主動出擊的查緝成果外，也呼籲民眾出租房屋時應謹慎挑選對象，避免不慎將房子出租給不法業者，致使出入複雜，成為社會治安隱憂。