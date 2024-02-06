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大陸 大陸焦點 特派現場

男偷女友黃金、包包「維持戀愛開銷」　被判2年嘆：怕她嫌我窮！

▲▼ 偷賣女友黃金 。（圖／翻攝自微博）

▲男子偷女友的黃金飾品變賣 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

戀愛花費問題困擾不少情侶，而大陸一名男子竟靠偷女友的黃金、香奈兒包包等高價物品變現，以維持兩人的開銷，被捕後說「怕她嫌我窮看不上我」，最終被判刑2年，引發網路熱議。

據《澎湃新聞》報導，邵姓女子5月的一天晚上，因母親需要用項鍊，她在家翻箱倒櫃尋找自己的2條黃金項鍊，卻怎麼也找不到，而同時不見的還有幾個黃金耳墜、鑽戒和名牌包。

邵女懷疑家中進過小偷，但家裡並沒有窗、門被撬的痕跡，她想了想只有于姓男友有自己家的鑰匙，而打電話給對方時，男友卻拒不承認，還告訴她「先不要聲張」。隨後，于男稱自己要「回老家」，坐火車離開了上海。

邵女懷疑是男友偷了自己東西，於是去派出所報警，此時于男的電話已經無法打通。直到半個多月後，民警發現于男再次出現在上海，於是將其傳喚至派出所，他這才交代了盜竊女友物品的事實。

于男說，「我工作賺的錢支付不了戀愛花銷，怕她嫌我窮看不上我，就偷點東西賣了維持開銷。」

▲▼ 偷賣女友黃金 。（圖／翻攝自微博）

▲被偷的黃金飾品 。（圖／翻攝自微博）

據于男說法，他和邵小姐確立戀愛關係有一年左右，從2023年3月份開始，就陸續悄悄偷走女友的黃金項鍊、黃金掛墜、鑽戒和香奈兒包包等物品，並先後通過黃金回收店鋪、愛回收店、奢侈品回收等方式出售給他人變現。

當民警詢問為啥要偷女朋友的東西時，于男回答「別人的我也不敢偷」。至案發，他盜賣女友物品共獲取贓款3.6萬多元（人民幣，下同，約新台幣15萬元），賣來的錢款用于兩人的日常花銷，以及給女友購買手機及平板電腦等物品。

當地檢察官介紹，雖然于男偷拿女友財物變現後所得錢款，均用于雙方共同生活開銷，但錢款的如何使用僅是對盜竊所得財物的一種處分行為，並不影響認定于男實施了盜竊行為。

審理本案後，上海虹口區檢察院認為，于男以非法佔有為目的，秘密竊取公私財物，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，應以盜竊罪追究其刑事責任。

本案經虹口區檢察院提起公訴，于男被法院以盜竊罪判處有期徒刑2年，並處罰金1萬元，同時追繳贓物發還被害人。

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