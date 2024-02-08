盜採牛樟芝變現好過年！林警聯手查獲關山地區首起女主嫌團夥

▲贓物經林業保育署台東分署人員檢視及量測後，計有牛樟芝特極品2包，重量890.8公克；一般品2包，重量312.4公克。總計1203.2公克。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

8日清晨6時林業保育署台東分署關山工作站同仁聯手台東縣警局關山分局於海端鄉錦屏林道查獲山老鼠竊取牛樟芝案件，為首的是一名陳姓女山老鼠，遠從南投前來台東竊取俗稱森林紅寶石的森林副產物-牛樟芝，得手重量超過1公斤，價值近新台幣10萬元，這也是關山地區查獲首位女性主嫌夥同其他3位共犯盜採森林副產物案件。

農業部林業及自然保育署台東分署關山工作站偕同台東縣警察局關山分局海端派出所執行勤務時，於小年夜清晨6時許，發現錦屏林道行跡可疑人車出沒，隨即上前攔查，發現車內駕駛與乘客神色緊張凝重，且車內持續飄出陣陣牛樟氣味，經警方現場盤問後，陳姓女主嫌坦承於關山事業區第3林班竊取森林副產物-牛樟芝，贓物經林業保育署台東分署人員量測 ，確認遭盜採牛樟芝總計1,203.2公克，其中特極品2包（重量890.8公克），一般品2包（重量312.4公克），初估市價約近新台幣10萬元。

▲今日於錦屏林道查獲4名山老鼠，為首的是一名女性山老鼠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山工作站吳文雄主任表示，陳姓犯嫌是關山地區首位當場人贓俱獲的女性主嫌，查緝過程中陳女指稱年關將近，預計將竊取的牛樟芝變現後好過年，竟遇到林警聯合查緝，連贓物都來不及丟棄就束手就擒前功盡棄。隨後全案由警方將犯嫌一行連同贓物、車上起出之犯罪工具一批移送偵辦中。