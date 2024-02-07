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能登強震嚇壞喵星人！離家34天奇蹟歸來　飼主落淚：謝謝你還活著

能登強震嚇壞喵星人！離家34天奇蹟歸來　飼主喜極而泣：謝謝你還活著

▲ 浩太郎歷經34天流浪奇蹟返家，成為災區新聞中的一股暖流。（翻攝自矢板明夫俱樂部臉書）

圖文／鏡週刊

日本能登半島今年元旦發生強震，造成許多當地災民流離失所，至今仍在重建家園。有隻名叫浩太郎（コータロ）的寵物貓也在地震中失蹤，飼主為此難過許久並且到處貼傳單尋貓，在幾乎要放棄時，浩太郎歷經34天流浪奇蹟返家，成為災區新聞中的一股暖流。

據日本媒體人矢板明夫指出，失蹤的貓咪名叫浩太郎，現年11歲，係由一名公務員松田女士收養，新年假期時松田女士帶著浩太郎返回父親居住地度假，也就是後來的強震重災區能登半島珠洲市。元旦當日，松田女士與部分家人出遊，將貓咪留在家中，未料發生強震，家中樓房倒塌，父親為此受到輕傷，浩太郎卻也受驚失蹤。

松田女士為了尋找浩太郎，在未受地震損毀的車庫裡住了4天，卻遲遲未見愛貓身影，只能黯然返回金澤市家中，家中一雙兒女得知浩太郎失蹤，一想到貓咪可能遭遇不幸，兩人多次嚎啕大哭，因為對兄妹倆來說，浩太郎是陪伴著兩人成長的「哥哥」。

1個月過去，浩太郎依舊沒有出現，在這期間松田女士到處奔走，不但向賑災的民間團體求助，也在各個避難所貼尋貓傳單，甚至四處打電話只為尋求愛貓一絲線索。本月4日，松田女士靈機一動，決定在父親家中裝設監視錄影器，沒想到後門意外出現浩太郎蹤跡，只見牠憔悴不堪、身形瘦弱，幸好沒有受傷。

松田女士為此喜極而泣的說「我本來以為再也見不到浩太郎了。」並抱著愛貓表示「謝謝你還活著、你好棒！」，目前浩太郎經獸醫檢查顯示有極度脫水和貧血跡象，體重掉了1公斤，目前正在接受治療。松田女士說「牠一定會慢慢好起來的」。

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