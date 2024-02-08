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大陸 大陸焦點 特派現場

「少林足球」真人版！ 教練要小球員朝人踢下去：誰過你就踢誰

記者魏有德／綜合報導

周星馳主演的「少林足球」電影中，主角隊首場遇到的對手「霸王隊」球員以打「黑球」出名，往往朝對手身體攻擊造成傷害。沒想到，電影情節竟然在現實生活中上演，一名大陸中超退役球員吳高俊在率領的球隊落後時，竟要求場上的小球員，「踢不到球能踢人不？」；「誰過你就踢誰，踢他！」引起輿論撻伐。

▲大陸一名教練要求場上小球員朝對手腳上踢，引起輿論撻伐。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸一名教練要求場上小球員朝對手腳上踢，引起輿論撻伐。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，日前在廣西北海舉行的「2024基石·渝皓盃」全國青少年冬訓邀請賽上，U10年齡段5到8名爭奪賽由北京踢球者VS瀋陽奧颯啓星，瀋陽奧颯啓星球員多次出現危險犯規，並多次有傷人動作。

根據現場觀眾拍下的影片顯示，瀋陽奧颯啓星的教練吳高俊在球隊0比6落後時，語出驚人地要求場上球員開始「使壞」，吳高俊先是指揮小球員踢人，「踢不著球能踢著人不？...他再過你你就踢他！」

不少現場家長對吳高俊的指揮提出抗議，但吳高俊變本加厲地繼續要求場上小球員，「誰過你你就踢誰，踢他！」；「再進球就照人踢！」這行為也讓現場部分家長氣憤難平。

▲大陸一名教練要求場上小球員朝對手腳上踢，引起輿論撻伐。（圖／翻攝澎湃新聞）

一名北京踢球者隊球員家長透露，「對方教練（吳高俊）特別大聲，一直在說你不會踢球那就踢人，球員在教練反覆指使下就開始照腿踢，踢了幾次裁判都吹了，但只是判犯規和任意球（自由球），沒有出黃牌和紅牌。」

另一名家長則認為，雙方實力差距懸殊，尤其是比賽中出現的12碼罰球，我們隊派上讓守門員去主罰，「對方教練可能覺得自己的孩子受侮辱了，才會要求球員往對手腿上踢。」

整起事件在網路上傳開後，大陸足協決定介入調查，先是和球隊及所在地方足協取得聯繫，還原事發情況及經過，後續或將在完整調查後，給出處理意見。

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