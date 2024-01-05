中國年度反腐片　足球落馬高官將「出鏡懺悔」：真的要謝罪

▲前中國男足總教練李鐵。（圖／CFP）

文／中央社

中國央視6日至9日將播出年度反腐大片「持續發力縱深推進」，選取12案例。當中，涉嫌中國足球領域系列的反腐案人物將出鏡懺悔。

根據中國官媒央視新聞的預告，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製的年度反腐大片「持續發力縱深推進」，將於1月6日至9日在央視綜合頻道晚間8時播出。

▲大陸前國家體育總局副局長、足協副主席杜兆才。（圖／CFP）

專題片共4集，選取了紀檢監察機關查處的12個「典型案例」。根據預告，前中國國家男子足球隊教練李鐵，前國家體育總局副局長、前中國足球協會黨委書記杜兆才，前中國足球協會主席陳戌源，將出鏡懺悔。

在預告片中，杜兆才表示：「在俱樂部老闆的利益的圍獵當中，有些隨波逐流了。」

陳戌源則說：「我想深深地向全國球迷真的要謝罪。」

李鐵說：「我是非常後悔的，還是要踏踏實實，也要走正路。」

▲大陸足協前主席陳戌源。（圖／CFP）

中國官方從2022年雷厲風行調查男足假球案。李鐵在2022年11月被帶走調查，去年因涉嫌受賄、行賄等5項罪名，被提起公訴。他是中國體育反腐、反假球風暴中首名被查落馬遭到起訴的高層。

陳戌源也在去年因涉嫌嚴重違紀違法被查。杜兆才則在去年底被開除黨籍與公職，並被中共中央紀委國家監委指出其「靠體育吃體育」、「靠足球吃足球」，非法收受巨額財物。

這一反腐大片其他的案例，包含前吉林省政協副主席張曉霈案；前福建省廈門市人大常委會主任陳家東案；湖南長沙自建房倒塌事故追責問責案例；前人民銀行黨委委員、副行長范一飛案；前國家能源投資集團黨組成員、副總經理李東案等案例。