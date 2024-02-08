情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

▲中國要求虛擬網紅正妹實名，本尊全曝光拜年！網崩潰驚喊「根本公開處決」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國在去年發布「打假」政策，要求超過擁有100萬、50萬以上粉絲的網路自媒體，都必須展示真實姓名與長相。近日中國微博上就流傳一份官方發布的「虛擬網紅（Vtuber）大串連拜年」，裡面除了公布所有虛擬網紅正妹的真名，還有本尊照，讓不少網友看到崩潰驚呼：「根本公開處決！」

在這份「給您拜年啦」的海報中，其中有不少知名虛擬網紅與網美，包括活躍於Bilibili平台上的「蕾爾娜」與「白神遙」，以及「超新星蜜球兔」，另外還有情色網美「玩偶姐姐」。不過這些人在中國實名制的政策下，各個都要「原形畢露」，有些網紅過去不會露臉，或者是故意用口罩遮住，現在全都要讓本尊面容曝光。

▲情色網美「玩偶姐姐」本尊照曝光。

不少網友看到本尊照片後，都紛紛崩潰，哀鴻遍野，因為「原型」與網路形象實在差異太大，就有網友形容這根本是對虛擬網紅們的「公開處決」，根本要讓人家「社會性死亡」。也有許多中國網友認為，這就是最直接的網路暴力行為。

▲當中不乏多位知名虛擬網紅，不少網友看到本尊面容幾近崩潰。

▲但還是有鐵粉堅定支持。

不過好消息是，即便是曝光真面目，這些虛擬網紅的鐵粉們也似乎不為所動，依舊堅定支持自己的偶像，目前尚未傳出有網紅因此遭到大量退粉的消息。另外也有網友發現，其實這當中有些虛擬網紅本身就長得不錯，相信本尊曝光後反而能吸更多粉絲。

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