男友媽突喊「你要開始學當媳婦」　她作客一聽傻了：我還沒嫁唉

▲男友媽突喊「你要開始學當媳婦」，妹子作客一聽傻眼「我還沒有嫁過去，就開始被使喚」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友表示，她跟男友交往了一陣子，平常假日也會拜訪男友家，男友家人對她也非常友善，但隨著在一起時間越來越久，她發現男友家人對她的要求越來越多，甚至男友的媽媽還直接當面跟她說「你就是要開始跟大嫂開始學習怎麼當人家媳婦」，讓她非常傻眼「我還沒有嫁過去，就開始被使喚」。

女網友在Dcard表示，她跟男友交往了一陣子，平常假日也會拜訪男友家，剛開始男友家人都對她很好，她也覺得去男友家很開心，但隨著在一起時間越來越久，男友家人對她要求越來越多，「像是男友阿嬤會叫我去打掃男友的房間，然後說以後這都是我要做的事」。

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甚至有一次她到男友家裡作客，幫忙整理了一些東西，還有切水果、放餐具等，原本覺得幫忙一下很正常，所以也沒多想，沒想到此時男友的媽媽突然走來說，「對啦，你就是要開始跟大嫂（男友哥哥的老婆）學怎麼用這些，下次你就會了，開始學習怎麼當人家媳婦」。

她感嘆，第一時間她沒有想太多，只是回家後突然想到，如果她今天真的嫁過去，不是就是跟對方成為家人，家事應該是大家互相分擔吧，怎麼講得好像以後嫁過去是去當打掃做事的人，「什麼學習當媳婦、學習當太太，這是什麼古老的說法嗎，我阿嬤都沒有這樣跟我媽說過」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「他家觀念很傳統，如果有走到結婚的打算，請三思」、「還沒結婚就這樣，不是好事，除非你很任勞任怨」、「就問一句，男友在幹嘛」、「你爸媽辛苦把妳養大，是去對方家當傭人的嗎，快逃啊」、「他們直接不演，這就是妳未來的生活」。